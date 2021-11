Short track, Fontana vince la Coppa del Mondo nei 500

27-11-2021 18:25

Arianna Fontana è sempre più nella storia. La 31enne ha vinto la Coppa del Mondo dei 500 short track, confermandosi ancora una volta una regina del ghiaccio. Con 26.000 punti si è piazzata davanti alla Boutin (21.520) e alla polacca Natalia Maliszewska (21.277).

Per Arianna Fontana è il 41° podio individuale. In bacheca la sondriese può vantare già otto medaglie a cinque cerchi, questa ennesima impresa la porta alle prossime Olimpiadi con la consapevolezza di essere la protagonista da battere.

E’ la seconda gioia in Coppa del Mondo per la Fontana, dopo il trionfo del 2012. Da segnalare il sesto posto di Pietro Sighel nei 1500 e il decimo della Valcepina nei 500. Domenica andranno in scena non solo i 1000 ma anche le staffette: l’Italia delle donne è in finale A (Fontana, Mascitto, Arianna e Martina Valcepina) contro Olanda, Canada e Sud Corea, in finale B gli uomini con Cassinelli, Confortola, Dotti e Sighel. Si parte invece dalla semifinale nella mista.

OMNISPORT