Short Track, Fontana: “Voglio la verità”

La valtellinese accusa alcuni compagni di squadra di averla presa di mira durante le Olimpiadi di Pechino 2022

13-06-2023 11:00

Arianna Fontana vuole la verità nella vicenda che la vede accusare alcuni compagni di squadra di averla presa di mira durante i Giochi olimpici di Pechino 2022. Da Instagram, la valtellinese fa il punto della situazione a un mese dalla riapertura delle indagini.

Dopo le accuse, così riassumiamo in breve la vicenda, la campionessa dello short track polemizzò con la Federazione, minacciando anche di correre sotto le insegne di un’altra nazione – si parlò degli Stati Uniti – per le gare successive.

Nel post, Fontana torna sull’accaduto e su 13 mesi di indagini e poi ribadisce di non voler farsi distrarre eccessivamente perché si sente a tutti gli effetti ancora una atleta in grado di fare risultato. La prossima stagione comincerà il 20 ottobre con la Coppa del mondo di Montreal. Arianna cosa farà? Non si sa ancora. Proseguirà con l’Italia? Molto dipenderà da come si chiuderanno le indagini.

Queste sono le parole di Fontana: “Oggi segna un mese dalla riapertura dell’indagine da parte della procura federale. L’indagine riguardava e riguarda tutt’oggi, sul fatto se ho detto la verità quando ho rilasciato un’intervista sull’essere stata presa di mira sul ghiaccio da due compagni di squadra. E’ stato un processo lungo ed estenuante, 13 mesi, e come vedete, non è ancora finito, ma il modo in cui faccio una cosa, faccio ogni cosa. La porto a termine. Aspetterò fino al termine di questa indagine per decidere molte cose poiché le azioni degli altri e le decisioni che prenderanno mi mostreranno l’impegno dell’Italia per il progresso e la protezione degli atleti”.

Aggiunge: “Nel mentre che aspetto, mi terrò in forma fiduciosa che potrò tornare a gareggiare e soprattutto tornare ad allenarmi con gli altri atleti italiani. È uno dei miei desideri più grandi. Quindi per ora mi tengo allenata per tenere tutte le carte in tavola per assicurarsi che quando tutto sarà finito, il mio futuro sarà ancora pieno di grandi emozioni per me e per i miei fan! Grazie a tutti per il vostro continuo supporto!”.