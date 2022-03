Short track: niente mondiali per Arianna Fontana

11-03-2022 08:59

Si chiude ufficialmente la stagione di Arianna Fontana che ha deciso di non prendere parte ai mondiali che si svolgeranno dall’8 al 10 aprile a Montreal, in Canada. Una decisione scaturita dal fatto che Arianna non si senta nella forma ideale per affrontare un evento così importante.

Lo ribadisce anche la plurimedagliata olimpica sulla sua pagina facebook: “Si, confermo… È la fine di questa incredibile stagione olimpica. Preparare a vivere e gareggiare in un mondiale post Olimpiadi, non è semplice. La stagione è stata lunga e ho dato tutto quello che avevo, emotivamente e mentalmente, alle Olimpiadi”.

La presa di posizione di Arianna Fontana fa capire quanto tenga ad essere sempre competitiva: non vuole soltanto esserci per onor di firma. “Partecipare ad una competizione scarica, senza la grinta che mi avete visto tirar fuori in pista a Pechino, non sarebbe da me…Quindi niente Mondiali, come molti altri atleti che hanno già annunciato la loro assenza in queste settimane”.

