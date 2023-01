Show di Messi e Ronaldo: finisce 5-4 a Riad, primi gol in Arabia per CR7

19-01-2023 20:39

E’ terminata con una pioggia di reti l’amichevole di Riad tra il Paris Saint Germain di Lionel Messi e l’All Star dell’Arabia Saudita guidata da Cristiano Ronaldo. L’amichevole è finita 5-4: sia la Pulce sia CR7 sono andati a segno.

I due prima del fischio d’inizio si sono salutati in modo piuttosto freddo. In campo invece succede di tutto: i campioni di Francia vanno immediatamente in vantaggio con Messi al 3′, Ronaldo replica guadagnando e trasformando un rigore al 32′. E’ il suo primo gol in assoluto in Arabia Saudita.

L’espulsione di Bernat per fallo da ultimo uomo su Dawsari non frena il Psg, che torna in vantaggio al 43′ con Marquinhos, servito da Mbappé, e poi sbaglia un rigore con Neymar. La difesa parigina però fa acqua da tutte le parti e prima dell’intervallo Ronaldo prima colpisce il palo di testa, poi pareggia trovando il 2-2 in ribattuta.

Fuochi d’artificio anche nella ripresa, Sergio Ramos firma il 3-2 dopo uno slalom di Mbappé, i sauditi pareggiano con un colpo di testa di Jank ma ancora la squadra di Galtier torna avanti con Mbappé su rigore, dopo un fallo di mano di Al Boleahi.

Nel finale arrivano i gol di Ekitike e Talisca che chiudono il risultato sul 5-4 per i francesi. Migliore in campo Mbappé, ma davanti all’arcirivale Messi non sfigura affatto Ronaldo, che a breve debutterà nell’Al Nassr.