Shved avvisa l'Olimpia Milano

Un problema in più per l’Olimpia Milano, che giovedì sarà di scena sul parquet del Khimki in una gara di Eurolega da non sbagliare. La squadra russa ritrova il suo leader Alexey Shved, reduce da un lungo stop.

"Sono molto contento che i medici abbiano dato il via libera al mio ritorno in campo, mi mancano i tifosi e l'incredibile atmosfera delle nostre partite. Non vedo l'ora di essere sul parquet per aiutare la squadra a lottare per la vittoria e per entrare nei playoff" ha raccontato la guardia ex Nba.

Shved, classe 1988, è tornato in Russia nel 2015 dopo avere lasciato i New York Knicks.

SPORTAL.IT | 27-02-2019 12:20