Si recupererà a Courchevel il gigante femminile cancellato a Killington

01-12-2021 18:29

Il gigante femminile di Coppa del Mondo di sci alpino cancellato a causa del vento sabato scorso a Killington, nel Vermont, sarà recuperato a Courchevel mercoledì 22 dicembre. La gara si disputerà il giorno dopo l’altro gigante, sempre riservato alle donne, già in calendario per martedì 21 dicembre nella località francese della Savoia. Attenzione però: anche Courchevel è a rischio maltempo, dato che l’anno scorso il secondo gigante in programma fu rinviato da domenica a lunedì per le cattive condizioni della pista, mentre nel 2016 la gara venne cancellata a causa del vento dopo che erano scese 19 atlete nella prima manche, quindi tutte le migliori, e in testa c’era Sofia Goggia davanti a Federica Brignone…

OMNISPORT