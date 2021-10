Si ritira Pau Gasol, leggenda del basket spagnolo e dell'NBA

In una conferenza stampa al Gran Teatro Liceo di Barcellona, la sua città natale, Pau Gasol, 41 anni, il più grande giocatore di basket spagnolo di sempre, ha annunciato il ritiro dall’attività agonistica: “E’ una decisione difficile dopo tanti anni, ma anche una decisione meditata che mi porta cambiamento e di cui dovrò approfittare”.

Nato il 6 luglio 1980, in grado di giocare sia da ala grande sia da centro, è cresciuto nelle giovanili del Barcellona, con cui ha debuttato nel Grande Basket e col quale ha chiuso la carriera, vincendo tre campionati spagnoli (1999, 2001 e 2021) e una Coppa del Re (2001).

Dalla stagione 2001 fino al 2019 ha sempre militato in NBA, vestendo le maglie di Memphis Grizzlies, con cui ha vinto il titolo di rookie dell’anno nel 2002, Los Angeles Lakers, coi quali si è portato a casa due anelli nel 2009 e nel 2010, Chicago Bulls, San Antonio Spurs e Milwaukee Bucks, mentre nel 2019-2020 ha abbandonato quasi subito i Portland Trail Blazers, coi quali non ha potuto giocare per colpa di un infortunio. E’ stato convocato 6 volte per l’All Star Game e ha chiuso con una media di 17,0 punti, 9,2 rimbalzi e 3,2 assist di media a partita in regular season e di 15,4, 9,2 e 3,2 nei playoff, nei quali è sceso in campo per 12 stagioni.

Con la nazionale spagnola ha giocato 206 partite segnando 3672 punti, alle Olimpiadi ha collezionato due argenti (Pechino 2008 e Londra 2012) e un bronzo (Rio 2016), inoltre ha vinto un titolo mondiale nel 2006 e tre ori (2009, 2011 e 2015), due argenti (2003 e 2007) e un bronzo (2001) europei.

05-10-2021