24-10-2021 14:31

Alberto Gilardino è stato esonerato dal Siena dopo solo undici giornate, in cui evidentemente non ha convinto. L’allenatore era già stato allontanato, e poi ripreso, la scorsa stagione in serie D.

Una sola vittoria nelle ultime cinque gare e una distanza di sette punti dalla capolista Reggiana. L’1-1 col Pescara è costato l’esonero al campione del mondo, il secondo con il club toscano.

OMNISPORT