Simeone e le riserve sul Var: "È un altro calcio"

L'allenatore dell'Atletico Madrid ha parlato al termine del match pareggiato 1-1 col Getafe, durante il quale Correa ha esultato dopo essere stato sostituito per il gol realizzato diversi minuti prima, ma sottoposto a check Var.

04-02-2023 23:16

Il Var? Scontenta anche quelli che… esultano. In ritardo. La partita tra Atletico Madrid e Getafe, finita 1-1, è stata caratterizzata dal lunghissimo check sul gol di Angel Correa, alla fine convalidato dopo il via libera dalla Var Room circa la posizione dell’attaccante argentino, che non era in fuorigioco. Correa è stato sostituito da Diego Simeone proprio durante la verifica, essendo così costretto a esultare… dalla panchina.

Una scena anomala e per certi versi paradossali, che ha spinto Simeone ad una riflessione tra il sincero e l’amaro al termine del match: “Da quando c’è il Var non si sa mai quando è davvero gol o no” le parole del Cholo, che se l’è poi presa con la direzione di Lahoz.

“Purtroppo gli episodi non ci hanno premiato, perché c’era un secondo giallo ed un rigore per noi per l’intervento di Djené su Morata. Non è la prima volta che ci succede, siamo l’unica squadra della Liga che non ha mai avuto un rigore a favore in questo campionato. Evidentemente arriverà quando gli arbitri lo riterranno giusto. Peccato perché stiamo migliorando, abbiamo creato tanto, ma avremmo dovuto raddoppiare. Stiamo trovando la giusta identità”.