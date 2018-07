Simeone non si fida del mercato

Durante la conferenza stampa dal ritiro a Moena, l'attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone ha parlato dei nuovi acquisti: "Ho visto tanti giovani arrivati da poco. Pezzella, Chiesa e gli altri che sono rimasti devono dargli un mano, chi arriva deve prenderci come punto di riferimento".

Terminato il Mondiale, Simeone elegge l'attaccante che più lo ha entusiasmato: "Mi è piaciuto molto Mandzukic, sia per come corre che per come lavora per la squadra. Anche Griezmann mi è piaciuto tantissimo, ha lavorato per la squadra".

L'anno prossimo se la dovrà vedere con Cristiano Ronaldo: "E' un grande stimolo, migliora la Serie A. Noi comunque vogliamo fare meglio dell'anno scorso, posso far meglio della scorsa stagione, ho fiducia in me stesso".

La parentesi sul calciomercato non rassicura i tifosi: "Sono contento a Firenze: mi sento a casa e vivo come in famiglia ma il mercato è difficile da leggere. Puoi dire che vuoi restare e poi ti vendono. Leggo che possono arrivare altri giocatori ma lavoriamo con chi è qui

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 16-07-2018 13:15