Simeone si gode Morata-Cunha, ma scoppia il caso Joao Felix

Finisce 0-2 in casa del Siviglia, con la squadra biancorossa che grazie alle reti di Llorente e Morata torna a far punti. Rialzarsi era d’obbligo, la classifica con questo successo vede la compagine spagnola salire al 5° posto con 13 punti, meno sei dalla primatista Barcellona. Il tecnico argentino ha optato per qualche cambiamento ed i suoi ragazzi hanno risposto presente. C’è un caso, però, e risponde al nome di Joao Felix. Il portoghese ha trovato spazio solo all’86esimo, si è dimostrato nervoso tanto da rimediare un cartellino giallo e alla fine non si è unito alla squadra per i festeggiamenti.

In conferenza stampa post match, il tecnico non lo ha mai citato, anzi ha ribadito come la formazione iniziale schierata gli dia garanzie e qualità anche per il futuro. Di Felix, insomma, nessuna traccia.