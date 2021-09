Simona Halep: "Non capisco perché si parli del mio ritiro"

Non è stato esaltante l’ultimo anno e mezzo di Simona Halep. Qualche infortunio di troppo le ha causato tanti forfait nei vari tornei e di conseguenza la classifica della tennista rumena ha iniziato inesorabilmente a risentirne.

Poche vittorie e tanti stop fisici per una carriera tennistica che appariva sempre più complicata. In più sia il matrimonio che la separazione dal suo coach Darren Cahill, dopo sei anni di lavoro, hanno fatto pensare che la Halep fosse pronta per ufficializzare il ritiro.

Intervenuta in una recente intervista l’Halep però non ci sta ed ha così parlato riguardo il suo futuro: “Non so perché tutti parlano della fine della mia carriera, al momento non è nemmeno vicina.

Ho ancora tanta voglia di giocare e nonostante i miei infortuni non ho mai messo in dubbio il fatto che potessi smettere di giocare e di continuare a farlo. Ora sono in forma, mi sento sana e penso che voglio giocare almeno per altri 3 o 4 anni”.

OMNISPORT | 28-09-2021 15:15