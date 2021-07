Simona Quadarella parte per Tokyo: "Ora sto bene"

Simona Quadarella, campionessa del mondo dei 1500 stile libero e argento iridato degli 800, si è imbarcata oggi sul volo “olimpico” che porta un prezzo della spedizione azzurra a Tokyo per i Giochi che inizieranno il 23 luglio con la cerimonia d’apertura. La 22enne romana è una delle punte di diamante dell’Italia ma nei giorni scorsi era stata colpita da un virus gastrointestinale che aveva rimandato la sua partenza per la capitale giapponese. Ora può finalmente andare a dare l’assalto alle medaglie alla sua prima partecipazione a cinque cerchi, dopo che nel 2014 è stata oro negli 800 stile libero ai Giochi olimpici giovanili a Nanchino.

“Ora sto bene, mi sono ripresa totalmente: ho avuto un paio di giorni di un virus influenzale. Ero già in grado forse di partire nei giorni scorsi con il grosso della squadra (di nuoto, ndr), ma ho preferito riguardarmi a casa. E comincia a salire l’emozione – ha detto Simona ai cronisti -. Non vedevo l’ora di partire e vedere le foto degli altri compagni mi dava i nervi per non poter essere con loro, ma ora sono proprio contenta. Sono cinque anni che aspetto questo momento e vediamo quel che succederà: sono pronta, carica, emozionata. Non guarderò molto le altre avversarie, come sempre guarderò più a me stessa. Ci sono avversarie forti e saremo tutte lì a giocarcela”. Con lei sono partite oggi anche le compagne del nuoto Annachiara Mascolo e Giulia Vetrano.

OMNISPORT | 17-07-2021 15:59