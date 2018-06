Simy porta il Crotone al Mondiale

Chiusa la stagione con l’amara retrocessione in Serie B, il Crotone si consola grazie alla convocazione in Nazionale di Nwankwo Simy. Il centravanti nigeriano, protagonista di un brillante finale di stagione sublimato dalla prodezza in rovesciata contro la Juventus, è stato infatti incluso dal ct delle 'Super Aquile' Gernot Rohr tra i 23 per il Mondiale di Russia. Si tratta della seconda convocazione della storia di un giocatore del Crotone al Mondiale, pochi giorni dopo l'inserimento di Markus Rohden tra i 23 della Svezia. Oltre a Simy, tra i convocati della Nigeria figurano anche il torinista Joel Obi e l’ex laziale Ogenyi Onazi, ora al Trabzonspor.

I convocati:

Portieri: Ezenwa (Enyimba), Uzoho (Deportivo La Coruna), Akpeyi (Chippa United)

Difensori: Shehu (Bursaspor), Ebuehi (Den Haag), Echiejile (Bruges), Idowu (Amkar Perm), Awaziem (Nantes), Ekong (Bursaspor), Balogun (Brighton), (Kasimpasa)

Centrocampisti: Obi Mikel (Tianjin Teda), Onazi (Trabzonspor), Wilfred Ndidi (Leicester), Etebo (Las Palmas), Ogu (Hapoel Be'er Sheva), Obi (Torino)

Attaccanti: Musa (Leicester), Iheanacho (Leicester), Moses (Chelsea), Ighalo (Changchun Yatai), Iwobi (Arsenal), Simy (Crotone).

SPORTAL.IT | 03-06-2018 21:55