31-12-2021 14:29

Jannik Sinner esprime fiducia in vista dell’esordio in Atp Cup contro l’Australia il 2 gennaio: “È un grande onore giocare in questo gruppo speciale, abbiamo una squadra incredibile: ognuno di noi cerca di fare del proprio meglio”.

L’azzurro numero 10 al mondo è molto determinato: “Non vedo l’ora di cercare di portare la squadra 1-0 ogni volta che giochiamo. E poi vediamo. Abbiamo un secondo giocatore incredibile e abbiamo anche grandi, grandi doppi”.

OMNISPORT