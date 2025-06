Sinner-Alcaraz, Furlan ha la ricetta per battere Carlitos e arriva lo sfogo di Pietrangeli: “Smettete di dirlo, non è vero”

L’ex coach di Jasmin Paolini aspetta la finale del Roland Garros e prova a dare un consiglio a Sinner. Intanto Pietrangeli sbotta: “Basta dire che sono un rosicone”

E’ tutto pronto per la “finale che tutti aspettavano”. Per la prima volta Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfidano nella finale di uno slam. Lo spagnolo parte con i favori del pronostico per la sua attitudine sulla terra rossa e per i risultati negli ultimi scontri diretti. Ma quella che andrà in scena a Parigi è un altro match e potrebbe succedere di tutto.

La ricetta di Furlan

A fine stagione Darren Cahill lascerà il team di Jannik Sinner e in molti suggeriscono il nome di Renzo Furlan come possibile successore. A Tuttosport, l’ex coach di Jasmine Paolini prova a dare qualche consiglio a Jannik per battere finalmente Carlos: “Se avessi certezze assolute per dargli la soluzione sarei un mago. L’unica strategia è quella di provare a essere sempre molto aggressivo, deve essere lui a prenderlo a pallate prima che ci pensa Alcaraz. Deve servire bene e giocare sempre molto profondo ma lo spagnolo è bravissimo anche in risposta e a passare dalla fase difensiva a quella offensiva”.

Gli obiettivi di Sinner

Ma il Roland Garros non rappresenta l’obiettivo finale di Sinner. Secondo Furlan, l’azzurro ha dimostrato margini di miglioramento che gli consentono di pensare anche al Grande Slam: “Ha fatto progressi sotto molti punti di vista red è competitivo su ogni superfici, anche sulla terra rossa che non è mai stata la sua preferita. Roma e Parigi hanno dato risposte importanti. E’ ancora giovanissimi e ha il potenziale per tentare la grande impresa. Ma deve essere bravo come sempre a pensare solo partita dopo partita e torneo dopo torneo”.

Lo sfogo di Pietrangeli

Dalle pagine della Gazzetta dello Sport arrivano le parole di Nicola Pietrangeli, che da tempo è stato relegato al ruolo di “hater” di Sinner. Anche se molto spesso le sue frasi sono state controverse, ora il leggendario ex tennista si sfoga: “Mi piazzerò davanti alla televisione e sarò il suo primo tifoso. Dovete smetterla di pensare che io sia un rosicone perché Jannik è diventato un campione. Sono felice e orgoglioso di vedere l’Italia del tennis dominare il mondo. Siamo diventati quello che un tempo erano Stati Uniti e Australia, e non c’è solo Sinner. Ogni settimana ci sono italiani che si mettono in mostra. Ho visto per la prima volta una partita di Gigante e mi sono chiesto come mai non l’avevo mai visto dato che gioca benissimo”.