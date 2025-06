Sinner o Alcaraz? Per Furlan a Wimbledon può spuntarla ancora Djokovic: "Ma non sottovaluterei Draper"

Per l'ex coach di Paolini Novak avrà una motivazione ulteriore: potrebbe essere la sua ultima presenza a Londra. Mentre l'inglese ha tutto per essere la sorpresa del torneo.

La stagione sull’erba è appena iniziata, ma è già tempo di previsioni per Wimbledon. Il torneo più importante su questa superficie, ma anche il più prestigioso, celebre, desiderato tra gli Slam. Sono alte le aspettative in vista dell’edizione 2025 del “Championship”, che potrebbe concludersi con l’attesissima rivincita tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, protagonisti della leggendaria finale del Roland Garros. Secondo Renzo Furlan, però, da Londra potrebbero venir fuori delle sorprese. L’ultimo atto tra l’italiano e lo spagnolo, dato per probabile da molti e autorevoli addetti ai lavori, potrebbe non essere così scontato.

Wimbledon, Furlan a sorpresa dice Djokovic

L’ex coach di Jasmine Paolini, entrato a far parte della squadra di talent e opinionisti di Sky Sport, ha detto la sua proprio nel corso di un intervento dagli studi della pay-tv satellitare. E il suo pronostico ha sorpreso Flavia Pennetta, presente pure lei al programma Sky Tennis Club. “Oltre a Sinner e Alcaraz, non escluderei Djokovic tra i favoriti per la vittoria finale a Wimbledon. Per Novak potrebbe essere l’ultima presenza in questo torneo, quindi non si può escludere dai favoriti”. Torneo, per giunta, che il serbo non ha mai nascosto di amare profondamente.

Il possibile outsider sull’erba londinese? Draper

Non solo Djokovic, comunque. Secondo l’ex azzurro di Davis, c’è un altro giocatore – stavolta, a differenza di Djokovic, un talento in ascesa – che va seguito con particolare attenzione sull’erba londinese: “Non sottovaluterei Draper, per me potrebbe essere la possibile sorpresa del torneo”. E in questo caso la previsione di Furlan non ha stupito Pennetta, che anzi si è detta d’accordo: “È vero, penso anch’io che Draper possa essere un giocatore in grado di arrivare molto avanti nel torneo“.

Furlan: Sinner e Alcaraz i nuovi Djokovic e Federer

Infine Furlan si è detto d’accordo con Patrick Mouratoglou, il super coach che ha definito Sinner e Alcaraz rispettivamente “il Djokovic e il Federer 2.0”. “La penso come lui”, il parere dell’ex allenatore di Jasmine. “La penso così perché oggi si gioca meglio a tennis rispetto a qualche tempo fa, questo sport si è evoluto notevolmente. Hanno rallentato le superfici, rendendole più uniformi, e trovi sempre partite migliori. La finale del Roland Garros è stata leggendaria, ma è questa uniformità di superfici che permette ai migliori di arrivare quasi sempre in fondo”.