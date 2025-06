"Avete capito che hanno fatto Sinner e Alcaraz?". Patrick McEnroe pubblica i dettagli e Bertolucci applaude

Il fratello minore di John sottolinea come, durante la finale a Parigi, i due campioni non abbiano fatto ricorso al fisio, chiamato il medico e neppure utilizzato il bagno.

La finale del Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è già entrata nella leggenda del tennis, anche se forse solo tra qualche tempo si comprenderà davvero il peso e la portata di una partita epica, protrattasi per cinque ore e 29 minuti. L’ha spuntata lo spagnolo, ma tutti – a cominciare dallo stesso Carlitos – hanno evidenziato i meriti di Jannik, arrivato a un passo dalla vittoria. C’è però un dettaglio, anzi piuttosto una serie di dettagli su questa finale che non sono stati sufficientemente evidenziati. Ci ha pensato a elencarli Patrick McEnroe.

Chi è Patrick McEnroe, fratello minore del più titolato John

Fratello minore del più celebre e titolato John, “Pat” è nato nel 1966, sette anni dopo il maggiore, conquistando un solo titolo ATP in carriera e spingendosi fino alla 28ma posizione del ranking di singolare. Ha vinto qualcosa in più nel doppio (nel 1989 ha trionfato proprio al Roland Garros con Jim Grabb), togliendosi la soddisfazione di diventare per anni lo storico capitano della selezione statunitense di Davis. Oggi, proprio come il fratello, è apprezzato opinionista e le sue riflessioni sui social sono sempre molto seguite e chiacchierate. Anche l’ultima non ha fatto eccezione.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il post di Pat McEnroe sulla finale tra Sinner e Alcaraz

Patrick McEnroe ha dedicato un pensiero al match che ha deciso lo Slam parigino, un video in cui ha elencato una serie di dettagli curiosi, con tanto di chiosa. “Avete compreso bene cos’hanno fatto Sinner e Alcaraz? Hanno giocato per cinque ore e 29 minuti di domenica pomeriggio a Parigi. Non hanno fatto dei break per andare in bagno. Non hanno richiesto visite del medico o trattamenti fisio. Non c’è stato un solo momento di frizione o di sfogo nei confronti dei rispettivi box. Cinque ore e 29 minuti”. E nella parte testuale del post, pubblicato su X, un’aggiunta in italiano: “Mano a mano. Rispetto per Carlos Alcaraz e Jannik Sinner”.

Boom di commenti sul match di Parigi: e spunta Bertolucci

In tantissimi hanno commentato il video di Patrick McEnroe, tra cui il sempre acido Pavvy G, l’amico di Novak Djokovic che non perde occasione per ricordare il caso Clostebol in cui a suo tempo è rimasto coinvolto il rosso di San Candido. Qualcuno ha sottolineato come i tennisti della “vecchia guardia” proprio non sopportino le innovazioni del tennis arrivate in soccorso dei tennisti di oggi, altri ancora hanno celebrato i due protagonisti del match leggendario di Parigi. E poi c’è chi, come Paolo Bertolucci, ha semplicemente condiviso il post di McEnroe Jr. Un chiaro segnale di approvazione, verso l’autore del post ma anche e soprattutto verso Sinner e Alcaraz.