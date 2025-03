Sinner, Alcaraz e Zverev a Miami si giocano le ultime chance per il sorpasso in classifica sul numero uno

Sprecate fin qui quasi tutte le occasioni per accorciare su Sinner, il Masters 1000 di Miami rappresenta l'ultima chance per Alcaraz e Zverev di tentare l'aggancio al n°1 ATP

La sospensione di tre mesi stabilita dall’accordo tra WADA e Jannik Sinner, avrebbe dovuto permettere ad Alexander Zverev e Carlos Alcaraz di recuperare in classifica sull’altoatesino per cercare il sorpasso sul numero uno del ranking. Ma i magri risultati nel primo mese abbondante di assenza di Jannik dal circuito, obbligano i due inseguitori a non commettere più errori, con il Masters 1000 di Miami che rappresenta una sorta di ultima spiaggia per tentare il sorpasso in vetta alla classifica.

La situazione in classifica

Contando già come scalati i 1000 punti del titolo vinto l’anno scorso a Miami, Jannik Sinner si ritrova con 10330 punti in classifica, 2775 in più di Alexander Zverev (a cui abbiamo già sottratto i 400 punti che difenderà in Florida) e 3610 più di Carlos Alcaraz (che a Miami difende 200 punti). Un margine che nelle prossime settimane si assottiglierà ulteriormente visto che prima del rientro in campo agli Internazionali d’Italia Sinner perderà altri 600 punti (400 per la semifinale a Montecarlo e 200 per i quarti di finale a Madrid) contro i soli 200 di Zverev e Alcaraz, ma che lascia comunque dormire sonni tranquilli all’altoatesino.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Alcaraz, senza titolo a Miami addio al n°1

Sonni tranquilli perché, come vedremo a breve, le possibilità per Sinner di rientrare a Roma da n°1 al mondo sono più che concrete. Perché Alcaraz possa sorpassarlo, è infatti fondamentale per lui trionfare a Miami e poi ancora nei Masters 1000 di Montecarlo e Madrid e arrivare almeno in finale all’ATP 500 di Barcellona, un filotto di vittorie improbabile visti i problemi di continuità di rendimento dello spagnolo. Ma solo in questo modo Carlos potrebbe tornare numero uno al mondo, visto che si ritroverebbe con 9850 punti in classifica contro i 9730 di Jannik.

Zverev ha più margine, ma anche per lui Miami è fondamentale

Operazione sorpasso teoricamente più alla portata per Zverev, il quale però – dopo un ottimo avvio di 2025 che l’ha visto arrivare in finale all’Australian Open – sembra essere entrato un po’ in crisi di gioco e risultati, evidenziando ancora una volta tutti i limiti mentali che in carriera gli hanno impedito di fare quel passo in più verso la vetta del ranking.

Per sorpassare Sinner, il tedesco può permettersi ancora un ultimo passo falso contrariamente ad Alcaraz, ma anche lui è comunque chiamato a un filotto di vittorie che, viste anche le premesse di prima, appare molto complicato. Zverev infatti dovrebbe trionfare almeno in due Masters 1000 tra Miami, Montecarlo e Madrid e trionfare all’ATP 500 di Monaco di Baviera, oppure vincere due Masters 1000 e arrivare in semifinale nel terzo. Per questo si capisce come anche per lui il torneo in corso in Florida – dove in confronto ad Alcaraz avrà anche un tabellone più complicato – sia una sorta di ultima spiaggia, anche per riguadagnare fiducia in vista dei prossimi impegni dopo le tante sconfitte subite ultimamente nei primi turni.

Masters 1000 Miami: il tabellone completo con i risultati