ATP Miami, sorteggio favorevole per Berrettini e Musetti: sorride anche Cinà. Alcaraz più fortunato di Zverev

Sorteggio favorevole agli otto azzurri impegnati a Miami, con Musetti e Berrettini che posso provare a spingersi in fondo. Subito avversari complicati per Zverev, mentre Alcaraz può stare tranquillo sino ai quarti

Oggi lunedì 17 marzo si è tenuto il sorteggio del tabellone principale del Masters 1000 di Miami, torneo che insieme a Indian Wells compone il celebre Sunshine Double. Sorteggio tutto sommato favorevole per gli otto azzurri che vi prenderanno parte, con le teste di serie Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini che possono provare a sorprendere e fare strada in Florida.

Miami, sorteggio favorevole per Berrettini e Musetti

Archiviato Indian Wells è tempo del secondo appuntamento che compone il Sunshine Double, ovvero il Masters 1000 di Miami, torneo a cui prenderanno parte ben otto azzurri, di cui due teste di serie, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, che dopo il sorteggio possono guardare al tabellone principale con sensazioni certamente positive.

Essendo teste di serie entrambi potranno sfruttare un bye al primo turno ed esordire direttamente al secondo, dove Musetti (che è il n°15 del seeding) affronterà il vincente del match tra Thiago Seyboth Wild e Quentin Halys e Berrettini (n°29) quello della sfida tutta giapponese tra Yoshihito Nishioka e Kai Nishikori. Dovessero, come è plausibile immaginare, superare il secondo turno, entrambi si ritroverebbero a dover affrontare due avversari ostici ma certamente non insormontabili come Felix Auger-Aliassime e Andrey Rublev.

In caso dovessero spingersi agli ottavi di finale, sarebbe Matteo quello con più probabilità di avanzare dovendosela vedere prima con Alex de Minaur e, in caso, con uno tra Ben Shelton e Taylor Fritz ai quarti, mentre agli ottavi Lorenzo, con ogni probabilità, sarebbe chiamato a battere per la seconda volta in carriera dopo il successo a Montecarlo nel 2023 Novak Djokovic.

Il teorico percorso di Musetti:

1° turno: Bye

2° turno: Seyboth Wild/Halys

3° turno: Felix Auger-Aliassime

Ottavi di finale: Novak Djokovic

Quarti di finale: Medvedev/Tsitsipas

Semifinale: Alcaraz/Ruud/Paul

Finale: Zverev/Draper/Fritz

Il teorico percorso di Berrettini:

1° turno: Bye

2° turno: Nichikori/Nishioka

3° turno: Andrey Rublev

Ottavi di finale: Alex de Minaur

Quarti di finale: Shelton/Fritz

Semifinale: Zverev/Draper

Finale: Djokovic/Alcaraz/Medvedev

Gli italiani in gara: Cinà può sorridere

Primi turni favorevoli anche per gli altri Azzurri in gara, con Matteo Arnaldi che debutterà contro la wild card Yibing Wu per provare poi a battere l’ostico, ma non certo imbattibile, Thomas Machac e Lorenzo Sonego che esordirà con il terraiolo Mariano Navone (ma è difficile immaginare possa superare l’eventuale secondo turno con Fritz).

Visto il momento di forma anche Nicholas Jarry è un avversario alla portata di Flavio Cobolli, mentre Luciano Darderi, più che preoccuparsi del suo avversario (Pedro Martinez), dovrà cercare di uscire dalla crisi profonda nella quale è entrato a partire dalla seconda metà della passata stagione.

Scenderanno in campo invece contro un giocatore proveniente dalle qualificazioni sia Mattia Bellucci che Federico Cinà, il quale all’esordio assoluto nel tour ATP in uno dei tornei più prestigiosi potrà dunque provare a sorprendere tutti, magari contando anche su una maggiore freschezza rispetto all’avversario, che però avrà già preso confidenza con il ritmo partita e i campi.

I primi turni degli italiani non teste di serie a Miami:

Arnaldi-Wu

Sonego-Navone

Cobolli-Jarry

Darderi-Martinez

Bellucci-Q

Cina-Q

Alcaraz più fortunato di Zverev

Coloro che sono chiamati a un risultato importante a Miami dopo non aver rispettato le aspettative a Indian Wells sono Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, che finora non hanno certamente sfruttato l’assenza di Jannik Sinner per avvicinarsi alla vetta del ranking.

Tra i due quello che ha avuto il sorteggio più favorevole è lo spagnolo, che fino all’ottavo contro uno tra Karen Khachanov e Grigor Dimitrov (che comunque appaiono due ostacoli tutt’altro che insormontabili al momento) non dovrebbe venire troppo impensierito. Al contrario il tedesco dovrà vedersela già a partire dal terzo turno contro un avversario ostico con il “servebot” Giovanni Mpetshi Perricard e in caso poi contro uno tra Frances Tiafoe e Arthur Fils, che già lo aveva battuto l’anno scorso in finale all’ATP 500 di Amburgo.

Il teorico percorso di Zverev:

1° turno: Bye

2° turno: Bonzi

3° turno: Mpetshi Perricard

Ottavi di finale: Fils

Quarti di finale: Rune/Draper

Semifinale: Fritz/de Minaur/Berrettini/Shelton

Finale: Alcaraz/Medvedev/Djokovic

Il teorico percorso di Alcaraz:

1° turno: Bye

2° turno: Goffin/Vukic

3° turno: Nakashima

Ottavi di finale: Khachanov/Dimitrov

Quarti di finale: Ruud/Paul

Semifinale: Djokovic/Medvedev/Tsitsipas

Finale: Zverev/Fritz/Draper

ATP Miami: il tabellone principale