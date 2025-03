Gaffe Alcaraz a Miami: non cita Messi (ma pure Maradona e Pelè) tra i big del calcio. Dopo la bufera, le scuse

Carlitos costretto a correre ai ripari su Instagram con un post in cui fa ammenda per le incredibili dimenticanze: e dire che gli avevano servito un assist su un piatto d'argento.

Gliel’avevano servita su un piatto d’argento, una risposta facile e comoda, persino scontata. Quasi obbligata, visto che sta per aver inizio il torneo di Miami, seconda tappa del Sunshine Double statunitense del mese di marzo. E invece Carlos Alcaraz è incappato in una clamorosa gaffe, in una dimenticanza fatale. Tra i cinque più forti calciatori di sempre è riuscito nell’impresa di non includere Leo Messi, che dell’Inter Miami – e più in generale della MLS – è indiscusso frontman e testimonial. Insomma, come andare a Roma e dimenticarsi del Papa, oppure a Londra e snobbare Re Carlo. Apriti cielo.

La top five dei migliori calciatori secondo Alcaraz

Quelli di “Overtime Tennis”, un canale digitale di Indian Wells, probabilmente avevano pensato a questo giochetto proprio per “lanciare” il successivo torneo di Miami, dove Alcaraz debutterà al secondo turno contro il vincitore del match tra l’australiano Vukic e il belga Goffin. “Chi sono i cinque calciatori più forti della storia?”, hanno chiesto a Carlitos. Che, un po’ impacciato, ha faticosamente espresso il suo responso. “Di quelli in attività o i più forti della storia?”, la prima risposta. “Di tutti i tempi”, il chiarimento. Bene, Alcaraz ha elencato i suoi preferiti: “Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Modric. Poi Ronaldinho, che ho visto attraverso i video. E in ultimo direi Neymar“.

Manca Messi (ma non solo) e scoppia la bufera

L’elenco degli esclusi è potenzialmente sterminato. Messi, anzitutto, che Alcaraz non può non aver visto in attività. Ma anche tanti altri. Da Maradona a Pelè, che per senso della decenza non possono essere tenuti fuori da qualsiasi classifica all time dei grandi del calcio, ad altri fuoriclasse come Cruijff, Di Stefano, Beckenbauer, Ronaldo, Platini e chi più ne ha, più ne metta. In breve si è scatenata una piccola bufera sul campione murciano, innescata soprattutto dagli appassionati di Miami, “delusi” per la clamorosa esclusione del proprio beniamino. Una raffica di messaggi, critiche e sberleffi così virulenta che lo stesso Alcaraz è stato costretto a scusarsi.

Carlitos: “Non posso credere di aver dimenticato Messi”

Nello stesso account social di “Overtime Tennis” dove è stata pubblicata la clip con la sua top five dei calciatori, Carlitos è intervenuto per chiarire e precisare, ma soprattutto per fare ammenda: “Non posso credere di aver citato quei cinque dimenticandomi Messi e anche altri. Potrei dirne cinque differenti proprio ora”. Un modo per provare a spegnere le polemiche, innescate da una dimenticanza davvero inusuale per un tipo sveglio come lui.