Sinner, allarme Alcaraz: Jannik non è più numero 1 nella Race ATP. E Carlos può “rovinargli” il rientro a Roma

Grazie alla vittoria a Montecarlo, Alcaraz ha scavalcato Zverev in classifica e si è issato in vetta alla Race ATP, lanciando un chiaro messaggio a Sinner per i tornei sulla terra

Il trionfo in finale su Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Montecarlo ci ha confermato come, nonostante i suoi continui alti e bassi, sia Carlos Alcaraz e non Alexander Zverev il vero rivale di Jannik Sinner in classifica e in campo. Il successo nel torneo del Principato ha infatti permesso allo spagnolo di scavalcare il tedesco al secondo posto nel ranking e l’altoatesino in vetta alla Race, ribadendo anche il suo ottimo feeling sulla terra rossa, superficie dove invece il n°1 al mondo in passato ha spesso faticato.

Occhio Sinner, Alcaraz sulla terra fa davvero paura

“Penso che sulla terra rossa si possa vedere il vero tennis”. Parole e pensieri di Carlos Alcaraz dopo la vittoria contro Francisco Cerundolo all’esordio del Masters 1000 di Montecarlo poi vinto in finale contro Lorenzo Musetti. Un’affermazione che potrebbe non trovare tutti d’accordo – alla fin fine, che si tratti di giocatori o semplici appassionati, tutti hanno la loro superficie preferita -, una cosa certa però è che sulla terra del Principato si è osservato il vero tennis di Carlitos, tornato ai suoi livelli dopo un mese difficile.

Sì, perché a Montecarlo Alcaraz ha confermato il suo speciale rapporto con la terra rossa, superficie dove, considerando anche tutti gli acciacchi di Novak Djokovic e le continue difficolta di Alexander Zverev a fare quel definitivo salto di qualità (quasi esclusivamente mentale), risulta essere, se non l’uomo da battere, per lo meno la vera alternativa a Jannik Sinner, che al rientro agli Internazionali di Roma e poi al Roland Garros dovrà guardarsi soprattutto da Carlitos, tornato finalmente a divertirsi e sorridere in campo.

Carlos la vera insidia per Sinner in classifica

Con il trionfo a Montecarlo, Alcaraz si è portato a 7720 punti in classifica scavalcando Alexander Zverev al secondo posto e dando l’impressione di essere lui il vero rivale – e non solo generazionale – di Sinner nel ranking, che vede l’altoatesino ancora saldamente al primo posto. Difficile immaginare che Carlos possa davvero impensierire la vetta di Jannik nei tornei sulla terra rossa considerando che dovrà difendere i 2000 punti del Roland Garros vinto l’anno scorso, ma certo è che tra Madrid e Roma potrà mettere da parte punti importanti, per tentare magari un sorpasso nei mesi successivi.

Alcaraz supera Sinner nella Race ATP

A conferma dell’insidia che Alcaraz rappresenta per Sinner nel ranking ATP, c’è anche una speciale classifica, la Race ATP, ovvero il ranking utilizzato per stabilire gli otto qualificati alle ATP Finals e che tiene conto solo dei risultati ottenuti nella stagione in corso. Dopo il torneo del Principato, Carlos ha infatti scavalcato Jannik – il quale è ovviamente stato frenato dal fatto di aver potuto prendere parte a un solo torneo – in vetta alla Race, diventando colui che ha conquistato più punti finora nel 2025.

Certo è che questo risultato è stato reso possibile anche dai tantissimi passi falsi dei rivali – vedi Zverev – e che per impensierire davvero Sinner non basterà un exploit una tantum, ma sarà necessario raggiungere quella continuità di rendimento e, dunque, risultati che finora gli è sempre un po’ mancata.