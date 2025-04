Musetti salta Barcellona dopo l’infortunio a Montecarlo, ma la top-10 può diventare realtà: la confessione di Tartarini

L'infortunio che ha fermato Musetti in finale a Montecarlo obbliga Lorenzo a rinunciare anche al torneo di Barcellona, mantenendo però buone possibilità di entrare in top-10

Si è concluso nella maniera probabilmente più ingiusta il Masters 1000 di Montecarlo di Lorenzo Musetti, che dopo aver conquistato il primo set in finale contro Carlos Alcaraz, si è visto impossibilitato a contendere il titolo allo spagnolo nel terzo set per via di un problema muscolare. Un infortunio che al momento sembrerebbe non preoccupare più di tanto, ma che comunque obbliga il carrarino a rinunciare all’ATP 500 di Barcellona che prenderà il via settimana prossima per cercare di recuperare in vista degli altri importanti appuntamenti sulla terra rossa.

Musetti rinuncia a Barcellona dopo l’infortunio a Montecarlo

Era iniziata alla grande con un primo set da incorniciare la finale del Masters 1000 di Montecarlo, che ha poi visto Lorenzo Musetti cedere al terzo set contro Carlos Alcaraz senza opporre resistenza per via un problema muscolare che lo ha evidentemente condizionato. Un infortunio arrivato nel momento peggiore possibile, ma che non toglie nulla all’ottimo torneo del carrarino, che come spiegato ai microfoni di Sky Sport dopo la finale sarà costretto però a rinunciare all’ATP 500 di Barcellona in programma settimana prossima e al quale era iscritto: “Sicuramente salterò Barcellona. Prenderò del tempo per riposare e per essere pronto per Madrid. A livello muscolare sembrerebbe tutto ok, penso che con un po’ di riposo potrò ritornare alla grande”.

Ma la top-10 può diventare realtà già settimana prossima

Con la finale raggiunta a Montecarlo, Musetti si è assicurato l’undicesima piazza del ranking ATP, portandosi a soli 15 punti dalla top-10 (da tempo suo obiettivo dichiarato). Top-10 che potrebbe però diventare realtà già a partire da settimana prossima, anche se purtroppo non dipenderà da Lorenzo visto il forfait da Barcellona.

Musetti, che in Catalogna non difende punti avendo perso all’esordio l’anno scorso, per entrare tra i primi dieci giocatori al mondo deve infatti sperare che nessuno tra Casper Ruud (che perderà i 500 punti del titolo conquistato in Spagna l’anno passato contro Stefanos Tsitsipas), Arthur Fils e Holger Rune trionfi a Barcellona. Se questa eventualità dovesse verificarsi, Lorenzo scavalcherebbe infatti il norvegese al decimo posto, facendo così, per lacrima volta in carriera, il suo ingresso in top-10.

La confessione di Tartarini sull’infortunio: “Gli avevo detto di ritirarsi”

Dopo la finale di Montecarlo ci ha pensato il coach di Musetti, Simone Tartarini, nel corso di un’intervista rilasciata a Ubaldo Scanagatta per Ubitennis ha spiegare il problema accusato da Lorenzo, facendo anche una confessione sul match contro Alcaraz: “Stamattina già aveva un problemino al quadricipite e abbiamo preso tutte le precauzioni del caso. Ma durante la partita sentiva sempre più dolore. Finito il primo set aveva già fastidio e ovviamente ha provato a giocare. Caricandoci sopra a un certo punto aveva molto male ma non voleva ritirarsi perché era nella finale. Io gli ho detto di ritirarsi a metà del secondo. Perché aveva molto male e quindi pensando sempre al futuro, e a rischiare di farsi male. Lui mi ha detto di voler finire la partita”.