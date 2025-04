Sinner, è il giorno della “liberazione”: ecco cosa cambia per Jannik. Altro che Pellegrini, il messaggio di Nicol Delago

Nuova tappa nella vicenda doping che ha riguardato il numero 1 del mondo: da oggi il tennista azzurro potrà tornare ad allenarsi dove vuole e anche contro sparring di alto livello. Roma è sempre più vicina

Un nuovo passo verso il ritorno in campo, Jannik Sinner vive un’altra giornata importante verso la fine della sospensione per doping visto che da oggi l’altoatesino può uscire dall’ombra e tornare ad allenarsi praticamente dove vuole in vista degli Internazionali di Roma.

Il giorno della “liberazione”

Jannik Sinner festeggia un giornata decisamente importante perché segna un nuovo passo verso il ritorno in campo. Le rigide regole imposte dall’ITIA per la squalifica di tre mesi non hanno permesso al tennista italiana di seguire la sua normale routine di allenamento. Ma da oggi anche questa fase arriva alla conclusione, Sinner infatti potrà allenarsi dove vuole senza avere la restrizione di scegliere circoli o campi privati. La sanzione patteggiata con la Wada infatti gli impediva di allenarsi in circoli ufficiali o tesserati con le federazioni di riferimento. Da oggi non è più così con l’altoatesino che può allenarsi praticamente ovunque a eccezione dei circoli dove si sta svolgendo un torneo.

Ma c’è anche un’altra novità importante visto che Sinner nel corso di questo periodo ha dovuto fare a meno anche di sparring partner di alto livello. Un’altra delle condizioni imposte dalla squalifica era quella di non poter condividere il campo in allenamento con giocatori tesserati, da oggi anche questo divieto non ci sarà più con Jannik che può scegliere con chi giocare (anche in questo caso con giocatori non iscritti a tornei ufficiali).

La marcia verso gli Internazionali

Il momento del tanto atteso ritorno in campo arriva invece è in programma agli Internazionali di Roma. La squalifica di Sinner terminerà il 4 maggio e qualche giorno più tardi comincerà il Masters 1000 italiano. Per il numero 1 al mondo l’occasione di rimettersi in gioco di fronte ai suoi tifosi che muoiono dalla voglia di vederlo di nuovo in campo. Ma ci sono anche da tenere a mente delle possibilità difficoltà. Per l’altoatesino la pausa di tre mesi è stata quella più lunga con cui ha dovuto fare i conti e ci sarà senza dubbio un po’ di ruggine da scrollarsi di dosso.

Il messaggio di Nicol Delago

Nei giorni scorsi ha fatto notizia la partecipazione di Jannik Sinner di partecipare al Gala dello Sport di Merano. Il tennista è sempre molto schivo quando si tratta di apparizioni pubbliche ma ha deciso di fare un’eccezione per l’evento che sostiene giovani atleti altoatesini che gli ha assegnato per la quarta volta consecutiva il premio di sportivo dell’anno.

E a Merano c’è stata anche l’occasione di fare quattro chiacchiere con colleghi e colleghe che provengono da altre discipline sportive con la sciatrice Nicol Delago che non ha resistito alla tentazione di un selfie e di un messaggio decisamente importante: “A volte i veri campioni non si riconoscono solo dai risultati ma dal loro modo autentico, semplice e sincero con cui ci ispirano”. Un punto di vista decisamente diverso rispetto a quello di Federica Pellegrini che invece negli ultimi giorni è finita nel mirino dei tifosi per le sue opinioni su Jannik.