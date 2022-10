Sinner: "Che peccato non aver affrontato Federer"

01-10-2022 12:49

Jannik Sinner, impegnato oggi nella semifinale del torneo ATP di Sofia ha parlato del momento del tennis ma soprattutto di Federer e della Coppa Davis.

“Il ritiro di Roger Federer? È un tennista che non ho mai affrontato, mi dispiace che si sia ritirato dal tennis e questa è una cosa che non penso solo io. Ho visto il suo ultimo match ed è stata una cosa davvero molto emozionante. C’erano tutti i tennisti con cui ha condiviso la sua carriera, i suoi coach e la sua famiglia. È stato un addio emozionante per lui e per tante persone che hanno assistito a ciò. Alla fine quando io sono entrato nel circuito lui già era fermo a causa dei problemi fisici e non ho mai avuto la possibilità di affrontarlo. Sarebbe stato bello sfidarlo almeno una volta, è stato un vero peccato”

E su chi sia favorito per la Davis: “Dico sicuramente la Spagna, anche se sarà senza Rafael Nadal”.