Sinner sotto il "fuoco amico", le parole al vetriolo di De Minaur: ma sugli allenamenti arriva una buona notizia

L’australiano lancia un nuovo attacco sul caso doping: “E’ una cosa mai vista”. Ma per Jannik arrivano anche buone notizie con l’Itia che conferma che potrà allenarsi con Vagnozzi e il team

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Mancano meno di tre mesi al ritorno in campo di Jannik Sinner ma a una settimana dalla notizia della sua squalifica si continua a parlare sempre di più del suo caso doping. L’ultima frecciata arriva a sorpresa da Alex De Minaur ma c’è anche una buona notizia per Sinner in vista della ripresa degli allenamenti.

L’attacco a sorpresa di De Minaur

Da Doha arriva a Jannik Sinner anche un attacco a sorpresa, stavolta non si tratta del sempre pronto Nick Kyrgios, ma di uno di quelli che l’azzurro ha sempre considerato come uno degli amici nel circuito: Alex De Minaur. Forse l’australiano nel corso del tempo ha provato un po’ di risentimento nei confronti dell’azzurro che nei confronti diretti lo ha battuto 10 volte su altrettanti incontri.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le sue parole si allineano ad altre già ascoltate: “E’ duro perché abbiamo visto qualcosa che non era mai successa in passato, in passato le squalifiche sono sempre state un anno o due anni, sempre più lunghe. E’ una cosa che non si era mai vista, e se qualcuno altro si dovesse trovare in una posizione simile, spero che vedremo che sia possibile la stessa opzione”.

Sinner, la buona notizia per gli allenamenti

Intanto Sinner incassa anche una buona notizia. A riportarla è il magazine “Il Tennis Italiano” in un articolo firmato da Stefano Semeraro che rivela che il tennista azzurro nel corso del periodo di sospensione fino al 17 aprile avrà comunque la possibilità di allenarsi con i suoi allenatori. In un primo momento, infatti, era data per certa l’opzione che il numero 1 del mondo non potesse dividere il campo con allenatori tesserati. Ora dall’Itia arriva un’indicazione di segno opposto e come riporta il magazine “potrà allenarsi con il proprio staff di supporto purché non lo faccia in un luogo collegato a un’associazione nazionale, all’ATP, alla ITF, alla WTA, ai Grand Slam, o un evento coperto dal nostro regolamento”.

Il supporto degli sponsor

Intanto Sinner incassa anche ulteriore supporto. Se nel mondo del tennis c’è chi è molto critico riguardo al suo caso, le aziende che sono al fianco dell’altoatesino in questa situazione non hanno mai vacillato. Già nei giorni scorsi era stato evidente, e lo è ancora di più oggi con la Rolex che ha pubblicato un teaser in vista di un annuncio del 25 febbraio con un video che vede presente l’azzurro come altri atleti legati alla casa di lusso svizzera. E anche l’italianissima Pasta De Cecco ha appena pubblicato un nuovo spot con il campione azzurro e che sembra quantomai adatto al momento: “Le sfide fanno parte del gioco, ma è come le affronti che fa la differenza”.