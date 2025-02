Sinner, riecco Kyrgios: nuova frecciata sul doping dopo lo sfogo di Muller per il test a mezzanotte

Il post su X del francese, impegnato nel torneo di Rio de Janeiro, è un "assist" involontario per Nick: il commento dell'australiano scatena l'ennesima bufera.

Riecco “prezzemolino” Kyrgios. L’australiano era rimasto in silenzio nei giorni scorsi, dopo il primo – e unico – commento di disappunto per l’accordo tra il suo nemico numero 1, Jannik Sinner, e la WADA sul caso Clostebol. C’era rimasto malissimo, Nick, al pari di altri haters del rosso di San Candido. S’aspettava una condanna esemplare, sperava in due anni di stop, il massimo della pena prevista per i casi di eventuale negligenza, di mancata vigilanza sull’operato dei membri del team. E invece Sinner tra due mesi e mezzo sarà di nuovo in campo. Nick ha resistito per un po’, poi ha ripreso a sbottare.

Rio de Janeiro, Muller fa strada: è nei quarti di finale

L’occasione per provare a spargere nuovi veleni su Sinner gliel’ha offerta un post di Alexandre Muller, il francese che nei giorni scorsi ha fatto piangere i brasiliani quasi come dopo la finale dei Mondiali di calcio del 1950 contro l’Uruguay: ha infatti eliminato al primo turno del torneo di Rio de Janeiro il nuovo monumento nazionale, il baby fenomeno Joao Fonseca, fresco di trionfo nel vicino torneo di Buenos Aires. Il tennista transalpino è andato avanti nel torneo (da cui è invece uscito Luciano Darderi, eliminato agli ottavi dalla bestia nera Francisco Cerundolo) ed è incappato in una piccola “disavventura”.

La protesta di Muller per il test e la frecciata di Kyrgios

Dopo aver battuto Tomas Martin Etcheverry (7-5 7-6 il punteggio), Muller ha tuonato su X contro l’ATP: “Test antidoping dopo aver finito a mezzanotte? Dai…”. Tra i vari commenti, ecco materializzarsi quello di Kyrgios. Evidentemente il 29enne di Canberra non ha perso la voglia di polemizzare, visto che ha replicato con l’ennesima frecciata: “Basta dire che non sai nulla e sarà tutta colpa del tuo team, in caso trovassero steroidi nel tuo corpo”. Insomma, un altro attacco a Sinner senza neppure citarlo. Come se la vicenda della contaminazione da Clostebol, chiarita dalla stessa WADA, fosse tutta una montatura secondo lui.

Kyrgios “distrutto” dai tifosi di Sinner dopo il nuovo attacco

In risposta al commento velenoso di Kyrgios s’è scatenata in breve l’ennesima bufera. “Continui a parlare di questo, ma sei solo un flop. Come può un parassita come te farsi sentire quando non hai più voce nel mondo del tennis perché sei irrilevante”, il giudizio al vetriolo di un utente. “Datti pace. Ti metti solo in ridicolo. Mostri la tua ignoranza infinita”, la scudisciata di un altro fan di Sinner. Qualcuno lo invita a Roma, agli Internazionali di maggio, mentre sono pochi quelli che condividono i suoi sospetti. “Sfortunatamente Muller non si chiama Jannik Sinner“, la considerazione di una follower dell’australiano.