Sinner e Sabalenka, il feeling speciale va oltre Kalinskaya: dopo Melbourne, Cincinnati e New York, la conferma dalla Cina

Un legame speciale, benché a distanza, tra Jannik Sinner e Aryna Sabalenka che si sono ritrovati a festeggiare nelle stesse località e anche come in Cina nello stesso giorno

Jannik Sinner è il numero 1 della classifica ATP, Aryna Sabalenka occupa la seconda posizione anche se prova a insidiare la prima occupata da Iga Swiatek nel ranking WTA. Entrambi tennisti, entrambi di successo ma negli ultimi tempi sembra esserci un filo a unirli soprattutto quando si parla dei loro successi: vincono negli stessi posti e come accaduto in Cina nello stesso giorno.

Shanghai: il settimo trofeo di Sinner

A Shanghai è arrivato il settimo titolo ATP del 2024 da sogno di Jannik Sinner. Il tennista italiano continua a giocare a un livello incredibile, a Pechino l’urlo di gioia è rimasto strozzato in gola dopo la finale persa contro Carlos Alcaraz. A Shanghai, nel Masters 1000 cinese, la sfida si sarebbe dovuta ripetere in semifinale ma stavolta a fermarsi per strada è stato lo spagnolo che si è arreso nei quarti di finale contro il sorprendente Machac. Per l’altoatesino in finale lo scontro con una leggenda come Novak Djokovic, con Jannik che dopo un primo set di sofferenza è stato bravissimo a conquistare il tiebreak e poi a dare l’accelerazione decisiva nel secondo set. Settimo titolo della stagione in Cina e sicurezza già acquisita nei giorni scorsi di essere primo nel ranking alla fine del 2024.

Sabalenka trionfa a Wuhan

E’ stata una stagione positiva anche quella di Aryna Sabalenka. La tennista bielorussa ha vissuto anche un momento molto difficile, quando nel marzo scorso l’ex fidanzato si è suicidato a Miami pochi giorni prima dell’inizio del torneo. Ma la numero 2 del mondo ha saputo superare anche questa crisi e ha continuato il suo percorso, la caccia alla posizione numero 1 della classifica mondiale resta complicata visto il rendimento d Iga Swiatek, ma Aryna ha saputo prendersi le sue soddisfazioni. E nel torneo di Wuhan, in Cina, ha conquistato il secondo Masters 1000 della stagione infliggendo una profonda delusione a Qinwen Zheng e a tutti i tifosi cinesi che speravano in un successo dell’eroina di casa.

Il legame tra Sinner e Sabalenka

Non ci potrebbero essere due personalità più diverse di Jannik Sinner e Aryna Sabalenka. L’azzurro sempre un po’ timido, schivo e quasi imbarazzato di fronte alle telecamere, mentre la bielorussa capace di conquistare il pubblico non solo con il suo gioco ma anche con le sue interviste, i suoi balletti e il suo modo di fare fuori dal campo. Ma tra i due un legame c’è, non di certo amoroso visto che Jannik è legato sentimentalmente ad Anna Kalinskaya mentre Aryna ha una relazione con l’imprenditore Georgios Frangulis.

E’ un legame che riguarda piuttosto i loro risultati sportivi. Il primo incrocio vincente è arrivato a Melbourne quando nel giro di due giorni prima Sabalenka e poi Sinner si sono aggiudicati lo slam australiano. Una coincidenza senza dubbio che però ha avuto la tendenza a ripetersi a Cincinnati con successo di entrambi e poi ancora una volta in uno slam: stavolta gli US Open. Una rotta comune che è continuata in Cina, sia Jannik che Aryna non sono riusciti a trionfare a Pechino ma nella stessa domenica si prendono la vittoria nei 1000 a Shanghai e Wuhan. E ai tifosi italiani ora non resta che fare il tifo per Aryna: per la serie non è vero ma ci credo.