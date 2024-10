"Sinner e Kalinskaya si sposano, Anna ha detto sì a Jannik a New York": l'indiscrezione è clamorosa

Dalle voci estive di una possibile separazione a quelle di un matrimonio in vista: secondo DiPiù, il rosso di San Candido e la russa avrebbero deciso di convolare a nozze.

L’indiscrezione è clamorosa, dovesse essere confermata dai diretti interessati si rivelerebbe forse la notizia dell’anno, almeno per il mondo del gossip. Jannik Sinner e Anna Kalinskaya diventeranno marito e moglie: lo assicura DiPiù, il settimanale specializzato in news leggere che ha riportato una voce che, per la verità, circola da qualche tempo nel circuito. “Jannik Sinner e Anna Kalinskaya si sposano”, il titolo inequivocabile dell’ultimo numero del magazine.

Anna e Jannik sposi? Il gossip impazza

Come riportato dal settimanale, che ha contattato fonti molto vicine sia al tennista italiano sia alla tennista russa, Jannik ha chiesto alla fidanzata e collega di sposarlo nel corso di un’occasione ben precisa, la festa afro organizzata al Chelsea Market di New York dal regista di eventi Unik Ernest. Il momento, del resto, sarebbe stato più che propizio: Sinner, infatti, aveva appena trionfato agli US Open, secondo Slam della sua carriera, ed era letteralmente in brodo di giuggiole.

Sinner, a New York la richiesta ad Anna

Sinner, che è numero 1 al mondo non solo sotto il profilo sportivo ma anche per sensibilità ed educazione, avrebbe scelto una modalità da film romantico per chiedere la mano di Anna. Sussurrandole in un orecchio, durante la serata, il possibile “rimedio” all’impossibilità a ritagliarsi momenti di intimità tutti per loro: “E se per evitare tutto questo ti chiedessi di sposarmi?”. La giovane tennista russa mai si sarebbe aspettata una dichiarazione del genere. O almeno, non così presto e forse non in quel modo.

Sinner-Kalinskaya, matrimonio in vista?

Eppure, come riferiscono le fonti di DiPiù, Anna ha risposto prontamente e senza indugi: “Ti direi che lo voglio”. Al momento nessuno dei due ha confermato o smentito l’indiscrezione, che in breve – e comprensibilmente – ha fatto il giro del web. A Shanghai però Sinner per la prima volta ha parlato senza remore della relazione con Anna e della sua volontà di darle supporto in ogni modo possibile. Un piccolo indizio, forse rivelatore che qualcosa di grande bolle effettivamente in pentola.