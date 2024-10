Piove a Shanghai, rinvii per Berrettini, Musetti e Cobolli: super domenica con Sinner e finale Errani-Paolini

Super domenica per il tennis italiano, con Sinner e altri quattro big in campo a Shanghai ed Errani-Paolini a Pechino: il programma dettagliato con tutti gli orari.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

A Shanghai arriva la pioggia e il programma del sabato diventa un foglietto senza significato: rinviate, infatti, tutte le partite in programma sui campi all’aperto, con la sola eccezione delle sfide in calendario sull’avveniristico centrale, dotato di tetto rimuovibile che ricorda la magnolia, fiore simbolo della metropoli cinese. In campo Djokovic contro Michelsen e, a seguire, Zverev contro Bellucci. Per tutti gli altri, appuntamento spostato a domenica. Pioggia permettendo.

Shanghai, arriva la pioggia: si gioca solo sul Centrale

Niente partite, dunque, per Matteo Berrettini, che avrebbe dovuto affrontare Holger Rune, e per Lorenzo Musetti opposto a David Goffin: entrambi avrebbero dovuto giocare nel corso della mattinata italiana sul Grandstand. Annullato pure il confronto del Campo 3 tra Flavio Cobolli e Stan Wawrinka, quasi uno scontro generazionale vista l’ampia differenza di età tra i due giocatori. Tutte sfide che saranno recuperate nella giornata di domenica.

Domenica a Shanghai: quando gioca Sinner (e tutti gli altri)

Programma super fitto, dunque, visto che le ultime sfide del secondo turno s’intrecceranno con le prime del terzo. Ci saranno tutti, ma proprio tutti gli azzurri in scena, da Sinner ad Arnaldi, da Berrettini a Musetti e allo stesso Cobolli. Ecco il programma dettagliato di domenica 6 ottobre, con gli orari italiani:

Centrale

Ore 6.30: Matteo Arnaldi-Daniil Medvedev (3° turno)

(3° turno) A seguire: Jannik Sinner-Tomas Martin Etcheverry (3° turno)

(3° turno) Ore 12.30: Carlos Alcaraz-Yibing Wu (3° turno)

Grandstand

Ore 6.30: Grigor Dimitrov-Zizou Bergs (2° turno)

A seguire: Matteo Berrettini-Holger Rune (2° turno)

(2° turno) Ultimo di cinque incontri: Simone Bolelli/Andrea Vavassori-Tomas Machac/Zhizhen Zhang (1° turno doppio)

Campo 6

Ore 6.30: Jordan Thompson-Tallon Griekspoor (2° turno)

A seguire: Lorenzo Musetti-David Goffin (2° turno)

Campo 7

Ore 6.30: Flavio Cobolli-Stan Wawrinka (2° turno)

A Pechino la finale del doppio: in campo Errani e Paolini

Intanto nella super domenica del tennis, italiano e non, c’è spazio pure per la finale del torneo femminile di doppio nella vicina Pechino, che vede sicure protagoniste Sara Errani e Jasmine Paolini: potrebbero ritrovarsi contro un’altra italiana, Elisabetta Cocciaretto, che in tandem con Liudmila Samsonova deve ancora giocare la semifinale contro la coppia composta da Veronika Kudermetova e Hao-Ching Chan. Lo start della finale, da calendario, è previsto alle 4.30 della notte tra sabato e domenica.