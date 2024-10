Sinner torna a parlare della sua relazione con Anna Kalinskaya e al “cognato” regala la maglia autografata da Curry

Jannik Sinner non parla spesso del suo rapporto con la tennista russa ma nel corso di un’intervista a Shanghai si lascia andare a una piccola apertura: “Cerco sempre di supportarla”

E’ piuttosto difficile riuscire a tirare fuori qualche parola a Jannik Sinner quando si tratta della sua vita privata. Il numero 1 al mondo è sempre molto riservato su questo argomento e la sua relazione con Anna Kalinskaya prova a viverla il più possibile lontano dai riflettori. Ma il tennista azzurro si concede qualche battuta nel corso di un’intervista concessa alla televisione cinese a Shanghai dove scenderà in campo per il suo primo impegno contro il giapponese Daniel.

Sinner: “Cerchiamo di darci sempre supporto”

Nel corso dell’intervista Jannik Sinner viene stuzzicato anche sulla sua relazione con Anna Kalinskaya e si lascia andare a qualche battuta anche se con la consueta ritrosia: “Quello agli US Open (il famoso bacio, ndr) è stato un bel momento. Noi cerchiamo sempre di supportarci a vicenda ogni volta che possiamo. Ma non ci diamo dei consigli sul tennis, siamo due giocatori molto differenti. Come io sono differenti da altri giocatori. Ma di sicuro cerco sempre di essere di supporto, così come lei fa ogni volta con me, dandomi delle energie positive”.

Il bacio di New York

Che Jannik non sia esattamente a suo agio quando si parla della sua vita privata lo si sapeva da tempo, il numero 1 nel ranking mondiale cerca sempre di rifuggire da domande troppo personali o da atteggiamenti pubblici. Ma la vittoria agli US Open a New York ha per qualche secondo cambiato questa situazione, dopo la vittoria in finale conto Taylor Fritz, l’azzurro infatti è corso sugli spalti dell’Arthur Ashe per festeggiare il titolo insieme al suo team e non ha potuto esimersi dal primo bacio in pubblico con Anna Kalinskaya con l’altoatesino che non è riuscito a celare un po’ di imbarazzo. Da quel momento i due si sono visti sempre più spesso insieme come in occasione del torneo di Pechino. Ora però dovranno seguire due percorsi diversi con Jannik impegnato nel Masters 1000 di Shanghai, mentre Anna che dopo Pechino prenderà parte al torneo di Wuhan.

Il regalo a Nikolay Kalinskiy

Il rapporto tra Jannik e Anna sembra però diventato più serio visto che il tennista italiano ha deciso di fare un regalo al fratello della sua nuova fidanzata. Sinner ha infatti donato la maglia che gli aveva autografato Stephen Curry nel corso degli Australian Open a Nikolay Kalinsky, fratello di Anna. Il 31enne calciatore russo che milita nel Novgorod è un grande fan della stella NBA dei Golden State Warriors e sui social ha postato la foto della maglia regalatagli da Sinner.