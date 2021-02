Sinner: "Felicissimo, ora gli Australian Open"

Jannik Sinner ha commentato soddisfatto la conquista del suo secondo titolo Atp a Melbourne: “Congratulazioni a Stefano Travaglia e al suo team per l’ottimo lavoro. Ringrazio il mio team, soprattutto il mio fisioterapista. Gli ultimi giorni sono stati duri per tutti noi. Grazie a tutti, all’organizzazione che ha reso possibile che potessimo venire qui in queste condizioni complicate”, le parole riportate da Oasport.

L’altoatesino scenderà in campo subito lunedì, per il primo turno degli Australian Open contro Denis Shapovalov: sarà durissima. “Domani inizia il grande torneo ed è il motivo principale per cui siamo venuti qui, ma è bellissimo aver giocato questa settimana davanti a voi“.

OMNISPORT | 07-02-2021 10:42