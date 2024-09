Sinner, il retroscena sull’appello della Wada. Niente polemiche né accuse: Jannik non abbandona il suo stile

Jannik Sinner, in conferenza stampa, non si lancia all’attacco sul caso doping e sulla decisione della Wada di fare appello al TAS: “Sono deluso e sorpreso, forse vogliono solo assicurarsi che sia stato fatto tutto bene”

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Delusione, sorpresa ma nessuna polemica. Jannik Sinner ha faticato più del previsto per battere Roman Safiullin negli ottavi di finale del torneo di Pechino ma in conferenza stampa l’attenzione è tutta concentrata sul caso doping che lo riguarda e in particolar modo sulla decisione della Wada di presentare ricorso contro la decisione di assoluzione dell’ITIA comunicata subito dopo la fine del torneo di Cincinnati.

Sinner: “Sono deluso e sorpreso”

Si parla della partita contro Safiullin, ma ovviamente l’attenzione si sposta subito sul caso doping e in conferenza stampa Sinner si dimostra comunque sereno anche se la decisione della Wada potrebbe avere un impatto forte anche sul resto della stagione e in attesa della decisione del TAS: “Non possiamo controllare tutto. Ovviamente sono molto deluso e sorpreso da questo appello, perché abbiamo fatto tre udienze e sono tutte andate molto bene per me. Non mi aspettavo questa decisione, l’ho scoperto un paio di giorni fa che avrebbero fatto appello, oggi è solo diventato ufficiale. C’è un po’ di sorpresa. Forse vogliono solo accertarsi che sia stato fatto tutto nel modo giusto”.

Le difficoltà contro Safiullin

Non è stato un match facile contro Roman Safiullin, così come accaduto all’esordio con Jarry, Sinner ha perso il primo set ed è stato costretto a una difficile rimonta per avanzare nel torneo cinese. Dalle parole di Jannik è evidente che fosse a conoscenza della decisione della Wada già prima del match con il cileno, ma come in passato da parte dell’azzurro non c’è alcuna voglia di accampare alibi rispetto a quanto sta avvenendo fuori dal campo: “Sono felice per il match di oggi che è stato molto difficile ma alla fine ho trovato un modo per riuscire a vincere la partita. Nel secondo set sono riuscito a cambiare un paio di cose e alla fine sono contento di come ho reagito”.

Sinner: ai quarti contro Lehecka

Ora la concentrazione di Sinner si dovrà spostare sulla partita contro il ceco Lehecka. Il 22enne numero 37 del mondo ha avuto una stagione difficile a causa di un infortunio rimediato a Madrid che lo ha costretto a saltare una buona fetta della stagione ma rimane un avversario molto pericoloso per Sinner: “Se voglio batterlo dovrò alzare il mio livello, in questo momento sta giocando un tennis spettacolare”. Il match dei quarti di finale a Pechino è in programma nella giornata di venerdì in attesa che però vengano pubblicati gli orari ufficiali da parte dell’organizzazione.