Sinner: l'allenatore Cahill svela il retroscena sull'addio di Naldi e Ferrara dopo il caso Clostebol

Il tecnico del numero uno al mondo torna sulla decisione di separarsi dal fisioterapista e dal preparatore dopo la squalifica rischiata per doping

Una separazione traumatica ma necessaria: così Darren Cahill, allenatore di Jannik Sinner, ha definito la decisione del numero 1 del tennis mondiale di licenziare il preparatore atletico Umberto Ferrara e il fisioterapista Giacomo Naldi dopo il caso Clostebol.

Sinner: Cahill sull’addio a Ferrara e Naldi per il caso Clostebol

Jannik Sinner non poteva fare altro che licenziare Umberto Ferrara e Giacomo Naldi dopo quanto avvenuto nell’ormai celebre caso Clostebol. Lo spiega Darren Cahill, allenatore australiano del numero uno del ranking Atp, che racconta come la decisione di Jannik di rinunciare al suo preparatore atletico e al suo fisioterapista non sia stata affatto facile. Il Clostebol, infatti, era stato assunto da Sinner attraverso un massaggio effettuato da Naldi con una pomata acquistata da Ferrara.

Cahill spiega la decisione di Sinner su Ferrara e Naldi

“La separazione da loro è stata traumatica – ha spiegato Cahill – , Jannik ha deciso di prendersi un po’ di spazio da ciò che gli è successo negli ultimi mesi; quindi, Naldi e Ferrara non fanno più parte del team”.

Nel parlare del fisioterapista e del preparatore atletico, Cahill ha però riconosciuto i loro grandi meriti nella crescita degli ultimi anni di Sinner. “Come Jannik ha detto è molto difficile per noi, perché Naldi e Ferrara hanno fatto un lavoro incredibile e rappresentano una gran parte della ragione per cui Sinner ha raggiunto questi risultati”, ha affermato Cahill.

Us Open, le aspettative di Cahill su Sinner

Cahill ha poi parlato anche delle prospettive di Sinner agli Us Open: il numero uno del tennis mondiale esordirà domani contro lo statunitense Mackenzie McDonald. “Avevo basse aspettative per Cincinnati – ha dichiarato Cahill -, conoscendo la situazione e poi sapete come è andata. Ora lo vedo con più entusiasmo e con più energie. Penso possa fare bene agli Us Open, vedremo. Nel frattempo ci stiamo guardando attorno per un nuovo preparatore atletico”.