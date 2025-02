Sinner, Meloccaro: splendida notizia, non poteva finir meglio. I tifosi: "Ti aspettiamo Jannik"

Il talent di Sky sicuro che non cambierà nulla nei piani dell'azzurro, sui social delirio dei fan che sono sicuri tornerà più forte di prima

L’incubo vero è finito. Quella spada di Damocle che da ormai troppo tempo pendeva sul capo di Jannik Sinner è caduta e senza far grossi danni. L’accordo tra il tennista e la Wada sui 3 mesi di squalifica consente all’altoatesino di chiudere un capitolo e poter finalmente programmare la stagione.

Per Meloccaro è una vittoria

La pensa così Stefano Meloccaro, il talent di Sky, che commenta a caldo la notizia: “Nella giustizia ordinaria si parla di patteggiamento e i colpevolisti diranno che aveva ragione la Wada mentre gli innocenti saranno soddisfatti: è la migliore delle notizie che potevano arrivare. Sinner rischiava per responsabilità oggettiva, non per doping, pur essendo innocente. La Wada si risparmia una brutta figura ed ha fatto capire che una vicenda simile non potrà più accadere perché le regole cambieranno e sarà depenalizzata questa cosa”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Meloccaro convinto che Sinner ora sia sereno: “Puoi storcere il naso perché sono 3 mesi di inattività ma passano, speriamo in un grande ritorno agli Internazionali d’Italia. Anche per il peso psicologico che ha dovuto subire è un grande voltapagina, è una notizia eccellente, significa mettere da parte questa storia, non se ne parla più. Può tornare ad allenarsi dal 13 aprile, anche se mi chiedo come si faccia a controllare un atleta se ha un campo privato…Salta Doha e 4 masters 1000, tra cui Indian Wells, Miami, Madrid, Montecarlo, perde un po’ di punti ma al di là di tutto è secondario rispetto al macigno psicologico. Ha saldato il suo debito, ammesso che si possa dire così”.

L’attesa delle voci dei “nemici”

Meloccaro conclude: “Per come conosciamo la mentalità di Sinner per me non cambia nulla, ha due-tre obiettivi fondamentali e una volta che si assicura l’esistenza su questo pianeta è tarato per vincere senza farsi influenzare da fattori esterni. Inizierà a mettersi le crocette e farà un piano di lavoro, io dico che torna ancora più forte. Mi aspetto però le reazioni dei suoi “illustri” colleghi…”.

Sul web tutti al fianco di Sinner

Fioccano i commenti sui social: “Un’ingiustizia quella subita da Sinner, alla fine ha dovuto accordarsi per 3 mesi di stop per non far perdere la credibilità alla WADA” e poi: “L’unica cosa che ci può consolare è che comunque è finito un incubo. Forza Jannik respira forte, passerà” e anche: “Mica lo sanno che con questo stop di tre mesi potrà portare avanti con la massima concentrazione un programma di preparazione specifica che gli permetterà al rientro di divertirsi, e farci divertire, ancor più di quanto fatto finora”.

C’è chi scrive: “Scendere a compromessi di questo tipo fa veramente rivoltare lo stomaco. Questo a causa di un sistema che fa acqua da tutte la parti. L’accanimento nei confronti di Sinner è più che evidente. Ci vediamo il 4 maggio” e poi: “regà se volevate il male di Sinner sappiate che in questo momento Jannik sta lavorando per sbattervi in faccia a ripetizione tutti gli altri 3 Slam rimasti quest’anno consecutivamente ” e anche: “In attesa dei deliri dell’australiano per questa decisione come un bambino aspetta i regali la mattina di Natale. Attenzione che arriveranno pezzi del suo fegato fin qui” e ancora: “Questa decisione è una sconfitta per lo sport e per la stessa agenzia antidoping che ribadisce la sua inutilità al mondo. 3 mesi sono il male minore e l’unica soluzione possibile vista l’enorme campagna mediatica contro. Forza Jannik, ti aspettiamo a Roma”.

Il web è scatenato: “Sinner ha fatto la cosa più intelligente che si potesse fare. Come sempre ha fatto nella sua carriera. E’ stato lucido nel momento più difficile della sua vita anche fuori dal campo” e ancora: “L’incongruenza enorme della Wada: non avevi intenzioni di barare, non hai avuto nessun beneficio, non chiediamo la cancellazione dei risultati. Ma ti squalifichiamo lo stesso…Marciume allo stato puro” e infine: “Mi metto nei panni di un ragazzo, prima dell’atleta e sfido chiunque a reggere un simile uragano. Ha prevalso il suo buon senso, non facciamo gli egoisti e rispettiamo la sua scelta, seppur dolorosa”