Sinner cancella Vespa, Iene e polemiche: a Parigi ritrova il sorriso e incrocia Bergs, quando debutta

Stop alle polemiche generate dal blitz de Le Iene: Sinner ritrova il sorriso a Parigi dopo aver trionfato a Vienna. Esordio col belga Bergs: ecco cosa preoccupa l'azzurro

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

L’aria di Parigi fa decisamente bene a Sinner. Al bando le polemiche, Bruno Vespa e quell’aria glaciale durante il blitz de Le Iene: Jannik ha ritrovato il sorriso ai piedi della Torre Eiffel. La missione dell’altoatesino, reduce dal trionfo di Vienna, è scattata: l’esordio sarà contro Zizou Bergs, ecco quando scenderà scenderà in campo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sinner cancella Vespa e polemiche: quanti sorrisi a Parigi

Il numero due della classifica Atp è arrivato oggi nella capitale francese ed è pronto al debutto al Masters 1000, dove darà vita a un nuovo duello con Alcaraz, che di recente ha battuto nella finale del Six Kings Slam a Riad, in Arabia Saudita.

Chi ha seguito in tv il servizio de Le Iene incentrato sulla polemica social innescata da Bruno Vespa, avrà senza dubbio notato come Jannik abbia accolto l’inviato Stefano Corti con distacco e scuro in volto. Beh, a Parigi – accompagnato da Darren Cahill – s’è visto tutt’altro Sinner. Molto più sorridente e disteso, anche durante il primo allenamento.

Debutto contro Zizou Bergs: quando giocherà

L’avventura parigina del 24enne di San Candido, che in Austria ha vinto il 22esimo titolo della carriera superando in finale Zverev, affronterà al debutto Zizou Bergs, che ha battuto in tre set (6-3, 2-6, 6-2) l’americano Alex Michelsen festeggiando in campo con i passi del celebre ‘Moonwalk’ di Michael Jackson.

Quello tra il belga, che occupa la posizione numero 41 del ranking, e l’azzurro che ha Alcaraz nel mirino è un confronto inedito, non essendosi mai prima d’ora sfidati. Domani (martedì 28 ottobre, ndr) toccherà a Carlitos, all’esame Norrie; mercoledì sarà il turno di Sinner.

Jannik senza sosta: cosa lo preoccupa

La finale con Zverev si è rivelata molto impegnativa e, infatti, ha accusato crampi leggeri alla coscia sinistra. Nulla a che vedere con quanto successo al terzo turno di Shanghai contro Griekspoor, quando è stato costretto ad alzare bandiera bianca.

Ma è normale che un po’ di preoccupazione ci sia ed è anche il motivo che lo ha spinto a rinunciare alle Finals di Coppa Davis, sollevando un polverone. Una piccola spia s’è accesa: in tal senso, l’esordio contro Bergs presso La Défense Arena di Parigi dirà tanto sulle reali condizioni fisiche di Sinner.