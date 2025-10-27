Totti-Spalletti, confronto "amaro": dalle bordate del Pupone allo spot insieme, la pace al bancone non convince

L'ultimo spot dell'Amaro Montenegro vede i due ex rivali insieme al bancone: i tifosi si dividono tra chi applaude all'ironia e chi li accusa ancora a distanza di anni

Un po’ spaghetti western metropolitano, un po’ commedia all’italiana, un po’ cinepanettone fuori stagione. Il nuovo spot dell’Amaro Montenegro con Francesco Totti e Luciano Spalletti è quello che forse gli italiani non meritavano, ma di cui avevano bisogno.

Totti-Spalletti di nuovo insieme

Fotografia scarna, ambientazione da periferia degradata di una grande città, strada assolata e desolata. Si fronteggiano i due grandi ex rivali di un tempo giallorosso andato ma mai dimenticato.

Arriva Spalletti a cavallo, camicia jeans, sguardo da pistolero. Smonta, butta la giacca a terra. Dall’altra parte della strada, Totti lo fissa immobile. Una signora si affaccia, vede il duello di sguardi e scappa dentro presagendo il peggio. Poi Totti rompe il silenzio: “Mo parliamo”.

Totti e Spalletti attori per un giorno

La scena si sposta all’interno di un bar che con un po’ di fantasia potrebbe essere uscito da un film di Wes Anderson (molta fantasia…). Solito sguardo finto cattivo, poi un sorriso tra i due e la domanda: “Liscio o con ghiaccio?”.

Spalletti, deciso: “Io liscio”. Totti lo guarda, sorride: “Allora io con ghiaccio”. Due bicchieri, due caratteri opposti, un solo brindisi. “L’abbiamo rotto ‘sto ghiaccio?”. “S’è squagliato”, risponde l’ex numero dieci della Roma. E il ritornello finale “dove c’è amicizia”. Chissà se oggi c’è davvero, all’epoca di sicuro ce n’era poca. Così come la capacità di recitare, davvero poca.

Totti-Spalletti, dove osa il marketing

Francesco Totti e Luciano Spalletti sono stati i due protagonisti dello scontro che avvelenò la sponda giallorossa del Tevere, fino poi al ritiro del capitano. E anche oltre, tanto che l’ex fuoriclasse, appena pochi giorni fa, ha ribadito che l’allenatore sarebbe tornato in giallorosso proprio per accompagnare lui all’uscita. Ma il potere del marketing e dei contratti pubblicitari, evidentemente, è superiore a ogni cosa.

I tifosi della Roma si dividono

Accoglienza contrastante tra i tifosi della Roma, Giovanni applaude: “Per me geniale l’artefice dello spot. Viva Totti in primis ma anche Lucio, entrambi protagonisti di una bellissima Roma vincente, trofei, in Italia”. Così come Oliviero: “Spot strepitoso mi ha fatto venire voglia di Montenegro”.

Giovanni è ironico: “Che tocca fa pe campa’“. Anche Marina allo stesso modo: “Ci sono cachet che fanno passare ogni tormento …”. Mentre Marco si diletta in citazioni cinematografiche illustri: “”Dicono che un proiettile nello stomaco si senta meno se c’è del whisky” “Allora Spalletti lo prende doppio… Così nemmeno te ne accorgi!”.