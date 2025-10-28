Empoli-Sampdoria 1-1, pagelle: vince la paura, Elia ingenuo, Popov talento cristallino, Barak usato garantito

Pari con gol nella decima di B: al Castellani un punto a testa per gli uomini di Dionisi e Gregucci alla ricerca del guizzo per uscire dalla crisi

Se non si riesce a vincere, meglio non perdere: Empoli e Sampdoria fanno un passettino verso il tentativo di lasciarsi alle spalle la crisi di risultati pareggiando 1-1 al Castellani nella gara valida per la decima giornata di Serie B.

Succede tutto nella ripresa: Elia espulso per somma di ammonizioni al 65′, vantaggio dei padroni di casa in inferiorità numerica con Popov 1l 77′ e pareggio di Cuni tre minuti più tardi. Rosso per il doriano Ferrari al 98′. Secondo pari di fila per i blucerchiati di Gregucci dopo l’1-1 al Ferraris contro il Frosinone, Dionisi riscatta parzialmente il ko al debutto bis a Modena.

Empoli-Sampdoria, la chiave della partita

La paura di non perdere ancora che si mescola con la speranza di trovare un guizzo per sbloccarsi. Empoli e Sampdoria vivono un momento delicato e in campo si è visto il timore di piombare ancor di più nella crisi misto al desiderio di iniziare a macinare punti per risollevarsi in classifica e ritrovare autostima.

Empoli, top e flop

Popov 7: Diciotto anni e tanta classe. Quinto gol in otto partite.

Diciotto anni e tanta classe. Quinto gol in otto partite. Fulignati 6.5: Gran parata su Coda nel secondo tempo. L’Empoli si salva grazie al suo portiere. Non può nulla su Cuni.

Gran parata su Coda nel secondo tempo. L’Empoli si salva grazie al suo portiere. Non può nulla su Cuni. Shpendi 6: Si dà un gran da fare. Manda Ignachitti a un passo dal gol con una sponda perdetta. Ha talento e si vede, ma solo a sprazzi.

Si dà un gran da fare. Manda Ignachitti a un passo dal gol con una sponda perdetta. Ha talento e si vede, ma solo a sprazzi. Ghion 6 : Spinge, è pericoloso con le sue palle inattive calciate con forza nell’area di rigore avversaria, ma pecca di precisione al tiro.

: Spinge, è pericoloso con le sue palle inattive calciate con forza nell’area di rigore avversaria, ma pecca di precisione al tiro. Pellegri 5.5: Parte bene guadagnando un rigore poi revocato dal Var, cala alla distanza e quando Elia viene espulso viene sacrificato sull’altare dell’equilibrio.

Parte bene guadagnando un rigore poi revocato dal Var, cala alla distanza e quando Elia viene espulso viene sacrificato sull’altare dell’equilibrio. Degli Innocenti 5: Debutta dal primo minuto, ma non riesce a lasciare il segno venendo sostituito all’intervallo.

Debutta dal primo minuto, ma non riesce a lasciare il segno venendo sostituito all’intervallo. Elia 4.5: Due cartellini gialli in sette minuti. Vanifica un primo tempo discreto con un’ingenuità colossale che lascia l’Empoli in inferiorità numerica per gran parte del secondo tempo.

Sampdoria, top e flop

Cuni 7: Intraprendente. Sgasa e va al tiro. S’impegna e non si risparmia. Trova il preziosissimo gol del pari.

Intraprendente. Sgasa e va al tiro. S’impegna e non si risparmia. Trova il preziosissimo gol del pari. Barak 6.5: Entra bene in partita servendo l’assist del pari a Cuni.

Entra bene in partita servendo l’assist del pari a Cuni. Coda 6: Fulignati gli nega la gioia del gol. Ci prova anche con un gran tiro al volo e quando non può calciare prova a servire Cuni.

Fulignati gli nega la gioia del gol. Ci prova anche con un gran tiro al volo e quando non può calciare prova a servire Cuni. Benedetti 6: Rischia grosso nel corpo a corpo con Pellegri in area di rigore, poi cresce con il passare dei minuti servendo un assist splendido a Coda col tacco.

Rischia grosso nel corpo a corpo con Pellegri in area di rigore, poi cresce con il passare dei minuti servendo un assist splendido a Coda col tacco. Henderson 6: Sente la partita da ex. Prova a caricarsi la Samp sulle spalle in avvio di gara. Impone a tratti la sua esperienza. Cala col passare dei minuti.

Sente la partita da ex. Prova a caricarsi la Samp sulle spalle in avvio di gara. Impone a tratti la sua esperienza. Cala col passare dei minuti. Cherubini 5.5: Si guadagna l’espulsione di Elia facendogli rimediare il secondo giallo, ma potrebbe fare di più.

Si guadagna l’espulsione di Elia facendogli rimediare il secondo giallo, ma potrebbe fare di più. Ghidotti 5: Sbaglia l’uscita spalancando la via della rete a Popov.

Empoli-Sampdoria, la pagella dell’arbitro

Empoli-Sampdoria è stata diretta da Piccinini della sezione di Forlì. Assistenti: Bahri di Sassari e Biffi di Treviglio. Quarto ufficiale: Iacobellis di Pisa. Al VAR Nasca di Bari, coadiuvato da Paganessi di Bergamo. Si corregge con l’ausilio del monitor revocando il rigore inizialmente concesso all’Empoli. Voto 5.5.