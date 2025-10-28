Virgilio Sport
CALCIO SERIE B

Empoli-Sampdoria 1-1, pagelle: vince la paura, Elia ingenuo, Popov talento cristallino, Barak usato garantito

Pari con gol nella decima di B: al Castellani un punto a testa per gli uomini di Dionisi e Gregucci alla ricerca del guizzo per uscire dalla crisi

Se non si riesce a vincere, meglio non perdere: Empoli e Sampdoria fanno un passettino verso il tentativo di lasciarsi alle spalle la crisi di risultati pareggiando 1-1 al Castellani nella gara valida per la decima giornata di Serie B.

Succede tutto nella ripresa: Elia espulso per somma di ammonizioni al 65′, vantaggio dei padroni di casa in inferiorità numerica con Popov 1l 77′ e pareggio di Cuni tre minuti più tardi. Rosso per il doriano Ferrari al 98′. Secondo pari di fila per i blucerchiati di Gregucci dopo l’1-1 al Ferraris contro il Frosinone, Dionisi riscatta parzialmente il ko al debutto bis a Modena.

Empoli-Sampdoria, la chiave della partita

La paura di non perdere ancora che si mescola con la speranza di trovare un guizzo per sbloccarsi. Empoli e Sampdoria vivono un momento delicato e in campo si è visto il timore di piombare ancor di più nella crisi misto al desiderio di iniziare a macinare punti per risollevarsi in classifica e ritrovare autostima.

Rivivi tutte le emozioni di Empoli-Sampdoria

Empoli, top e flop

  • Popov 7: Diciotto anni e tanta classe. Quinto gol in otto partite.
  • Fulignati 6.5: Gran parata su Coda nel secondo tempo. L’Empoli si salva grazie al suo portiere. Non può nulla su Cuni.
  • Shpendi 6: Si dà un gran da fare. Manda Ignachitti a un passo dal gol con una sponda perdetta. Ha talento e si vede, ma solo a sprazzi.
  • Ghion 6: Spinge, è pericoloso con le sue palle inattive calciate con forza nell’area di rigore avversaria, ma pecca di precisione al tiro.
  • Pellegri 5.5: Parte bene guadagnando un rigore poi revocato dal Var, cala alla distanza e quando Elia viene espulso viene sacrificato sull’altare dell’equilibrio.
  • Degli Innocenti 5: Debutta dal primo minuto, ma non riesce a lasciare il segno venendo sostituito all’intervallo.
  • Elia 4.5: Due cartellini gialli in sette minuti. Vanifica un primo tempo discreto con un’ingenuità colossale che lascia l’Empoli in inferiorità numerica per gran parte del secondo tempo.

Sampdoria, top e flop

  • Cuni 7: Intraprendente. Sgasa e va al tiro. S’impegna e non si risparmia. Trova il preziosissimo gol del pari.
  • Barak 6.5: Entra bene in partita servendo l’assist del pari a Cuni.
  • Coda 6: Fulignati gli nega la gioia del gol. Ci prova anche con un gran tiro al volo e quando non può calciare prova a servire Cuni.
  • Benedetti 6: Rischia grosso nel corpo a corpo con Pellegri in area di rigore, poi cresce con il passare dei minuti servendo un assist splendido a Coda col tacco.
  • Henderson 6: Sente la partita da ex. Prova a caricarsi la Samp sulle spalle in avvio di gara. Impone a tratti la sua esperienza. Cala col passare dei minuti.
  • Cherubini 5.5: Si guadagna l’espulsione di Elia facendogli rimediare il secondo giallo, ma potrebbe fare di più.
  • Ghidotti 5: Sbaglia l’uscita spalancando la via della rete a Popov.

Empoli-Sampdoria, la pagella dell’arbitro

Empoli-Sampdoria è stata diretta da Piccinini della sezione di Forlì. Assistenti: Bahri di Sassari e Biffi di Treviglio. Quarto ufficiale: Iacobellis di Pisa. Al VAR Nasca di Bari, coadiuvato da Paganessi di Bergamo. Si corregge con l’ausilio del monitor revocando il rigore inizialmente concesso all’Empoli. Voto 5.5.

