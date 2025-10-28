Parigi, Alcaraz da incubo: Norrie lo sbatte fuori. Sinner ha la chance per il numero 1 e Bertolucci sfotte Vespa

Il tennista spagnolo cede ai sedicesimi del Masters di Parigi in tre set contro Cameron Norrie. Sinner, vincendo il torneo, può tornare (almeno momentaneamente) al primo posto della classifica ATP

La sconfitta che non ti aspetti. Carlos Alcaraz si arrende ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Parigi e regala un clamoroso assist a Jannik Sinner. Il ko contro Norrie lascia la porta aperta al tennista italiano che in caso di vittoria del torneo può tornare (almeno momentaneamente) al primo posto della classifica ATP.

Alcaraz, il peggior match del 2025

Nulla da togliere a Cameron Norrie, ma sulla carta il match dei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Parigi dovevano rappresentare poco più di una passeggiata per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, alla vigilia, si era detto entusiasta per le condizioni dei campi del torneo parigino che quest’anno debutta nella nuova venue di Nanterre. Invece in campo lo spagnolo è apparso un’ombra di quello che è stato nel corso della stagione. Già nel corso del primo set, comunque vinto, non ha dato la stessa impressione di solidità che normalmente trasmette, e nel corso del secondo e del terzo parziale il suo livello di gioco è sceso ancora. Per lui è stata senza dubbio la peggiore partita di tutta la stagione.

La chance per il numero 1

Sinner, proprio nella conferenza stampa prima del suo esordio, aveva rivelato di non credere più alla possibilità di centrare il numero 1 nella classifica ATP, almeno parlando di questa stagione. Ora però si apre una clamorosa opportunità per lui. L’azzurro non ha punti da difendere nel torneo francese in virtù della decisione dello scorso anno di dare forfait, i punti che lo separano da Alcaraz in questo momento e con classifica live alla mano sono soltanto 740. Per lui significa una chance molto concreta di provare a dare l’assalto alla prima posizione del ranking che arriverebbe in caso di vittoria del torneo francese. Non sarà impresa semplice considerando che, a eccezione di Djokovic, ci sono tutti i migliori tennisti del circuito che vanno a caccia del trofeo.

L’ironia di Bertolucci

La sconfitta di Carlos Alcaraz ha avuto, come prevedibile, anche vasta eco anche sui social, anche in virtù di quanto successo negli ultimi giorni dopo la decisione di Sinner di non rispondere alla convocazione di Volandri per la Coppa Davis. E il più lesto di tutti è l’ex giocatore Paolo Bertolucci che dal suo account X va subito all’attacco di Bruno Vespa: “Oggi Alcaraz ha giocato sul livello di Alvarez”. Il riferimento neanche troppo velato è alla gaffe del giornalista di Rai 1 che in uno dei suoi attacchi nei confronti di Sinner aveva clamorosamente sbagliato il nome del giocatore spagnolo.