Inter-Fiorentina, Sozza e Var negano un rigore a Esposito: per i tifosi è “l’effetto Conte”

Sullo 0-0 i nerazzurri chiedono un penalty per una trattenuta in area di Comuzzo: sui social scatta l’ipotesi complotto collegata alle parole del tecnico del Napoli

L’Inter torna a vincere contro la Fiorentina, ma il 3-0 ai viola viene accompagnato dalle polemiche dei tifosi per il rigore non concesso per un contatto tra il difensore viola Comuzzo e Pio Esposito sullo 0-0: per molti la decisione dell’arbitro Sozza e del Var è la conseguenza de “l’effetto Conte”.

Inter-Fiorentina, il presunto rigore su Pio Esposito

L’Inter batte la Fiorentina per 3-0 e torna a vincere, ma il sorriso di molti tifosi nerazzurri nasconde la rabbia per un altro episodio arbitrale contrario. Stavolta è un rigore non concesso alla squadra di Cristian Chivu a far discutere: al 54’ Pio Esposito e il difensore viola Comuzzo si trattengono su un cross in area toscana, l’attaccante nerazzurro finisce a terra ma l’arbitro Sozza lascia correre. Poco dopo interviene il Var con il silent check, ma l’esito non cambia: niente rigore per l’Inter.

La conseguenza dell’”effetto Conte”

La scelta di Sozza e del Var Ghersini scatena immediatamente le proteste dei tifosi dell’Inter, che sui social vanno avanti anche dopo il gol di Calhanoglu che sblocca la partita, la perla di Sucic per il 2-0 e il rigore trasformato dal turco per il 3-0. Per molti, il penalty negato su Esposito è figlio dell’”effetto Conte”: Sozza e il Var sarebbero stati influenzati dalle parole del tecnico del Napoli, che ieri dopo la vittoria sul Lecce si era lasciato andare a una frecciata nei confronti del presidente interista Marotta e del designatore Rocchi: “Ci auguriamo che certe lamentele non condizionino Rocchi e la classe arbitrale – le parole di Conte – se si presentano i presidenti vuol dire che si pensa di dare un indirizzo importante…”.

La rabbia dei tifosi dell’Inter

Secondo i tifosi dell’Inter, con quelle dichiarazioni Conte ha provato a mettere sotto pressione gli arbitri: Sozza e il Var di Inter-Fiorentina sarebbero solo le prime vittime della strategia del tecnico del Napoli. “Campionato pilotato!”, protesta LeMille su X. “Se dopo Napoli si aveva qualche dubbio sulla regolarità di questo campionato ora si ha la certezza che ci sia qualcosa di strano nelle direzioni di gara…”, aggiunge Prundens. “Eccolo l’effetto che Conte conosce bene… così si vincono gli scudetti in Italia”, attacca Angelo. “Dopo quello che ha detto Conte non si danno rigori all’Inter, non scandalizzatevi”, scrive Mariotto. “Ecco il calcio che piace a Conte”, commenta Giuseppe. “È chiaro, le regole le detta il Napoli”, aggiunge Michele.