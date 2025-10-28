Lecce-Napoli: le formazioni ufficiali. Lang, Lucca ed Elmas, le scelte di Conte  

Senza l’infortunato De Bruyne il tecnico salentino torna al passato e rispolvera il 4-3-3 dal 1’: in avanti Lucca supportato da Politano e dall’olandese ex Psv. Riposa McTominay

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Lecce-Napoli apre la 9a giornata di serie A, i campioni d’Italia cercano una vittoria per difendere il primato in classifica e dare continuità al successo sull’Inter, ma devono fare i conti con infortuni e la necessità di rifiatare di diversi uomini chiave: De Bruyne è l’ultimo gli ultimi della lista degli indisponibili, ma anche McTominay ha bisogno di riposare e finisce in panchina con David Neres, al suo posto c’è Elmas. Conte rispolvera il 4-3-3, rilancia Lucca al centro dell’attacco e concede a Lang la prima partita da titolare in azzurro.

Assenze e rientri nel Napoli

Quello di Kevin De Bruyne è solo l’ultimo nome nella lunga lista degli infortunati del Napoli, che si presenta a Lecce senza il fuoriclasse belga e con un David Neres in condizioni non ottimali, oltre che privo dei portieri Alex Meret e Nikita Contini: il brasiliano parte dalla panchina. Rasmus Hojlund e Amir Rrahmani tornano invece in distinta dopo i rispettivi stop: l’attaccante danese mancava dalla gara del 5 ottobre contro il Genoa, il centrale kosovaro addirittura dal 30 agosto, quando il Napoli superò il Cagliari nella 2a giornata di campionato.

Conte torna al 4-3-3: prima da titolare per Lang

Senza De Bruyne, l’uomo per cui Antonio Conte ha rivoluzionato l’assetto tattico del Napoli dello scorso anno, l’allenatore salentino rispolvera il vecchio sistema di gioco: gli azzurri si presentano al Via del Mare col 4-3-3. Il modulo è lo stesso visto contro l’Inter dopo l’uscita di KDB, ma presenta una linea mediana diversa con Gilmour, centrale davanti alla difesa, e Anguissa c’è Elmas titolare al posto di McTominay.

Confermati nel pacchetto arretrato Di Lorenzo, Juan Jesus e Buongiorno, che vince dunque il duello con Beukema per una maglia da titolare. Sulla fascia mancina, invece, Olivera fa rifiatare Spinazzola. Le novità più importanti sono però in avanti: con Neres acciaccato Lucca riprende il suo posto come centravanti, ad assisterlo ci sono il solito Politano e Lang, alla prima da titolare con il Napoli. Finora l’olandese ha accumulato appena 66’ minuti in serie A: Lecce è la sua grande occasione.

Lecce-Napoli: formazioni ufficiali, come gioca Di Francesco

Il 4-3-3 è anche il modulo di riferimento del Lecce di Eusebio Di Francesco, che a centrocampo ritrova un elemento chiave come Coulibaly, assente per influenza a Udine. Confermata la difesa con Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo, Camarda vince il ballottaggio con Stulic per guidare l’attacco, ai suoi lati ci sono Pierotti e Banda.

Lecce-Napoli: formazioni ufficiali