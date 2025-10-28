Lecce-Napoli: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Lecce–Napoli accende la 9a giornata della Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare di Lecce il 28 ottobre 2025 alle 18:30. Classifica corta per i salentini, 16° posto con 6 punti (1 vittora, 3 pareggi e 4 sconfitte; 7 gol fatti, 13 subiti), mentre i partenopei comandano da 1°, 18 punti (6 successi e 2 ko; 15 gol fatti, 8 subiti). Sfida che incrocia esigenze diverse: risalita per il Lecce, conferme e primato per il Napoli.
- Probabili formazioni di Lecce-Napoli
- Gli indisponibili di Lecce-Napoli
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Lecce-Napoli
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Lecce e Napoli
Probabili formazioni di Lecce-Napoli
Il Lecce dovrebbe confermare il 4-3-3: con diverse assenze in corsia e dietro, Falcone tra i pali e terzini propositivi come Danilo Veiga e Gallo, mentre in mezzo la coppia Gaspar–Coelho Oliveira darebbe fisicità. In regia il perno resta Ramadani, con Coulibaly e Berisha a cucire gioco. Davanti si va verso Pierotti, Stulic, Morente, con l’opzione Banda a gara in corso.
Il Napoli potrebbe riproporre il 4-1-4-1: in porta spazio a Milinkovic-Savic. Dietro, linea con Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera. In mezzo Gilmour basso, con Neres e Spinazzola larghi e l’energia di Anguissa e McTominay tra le linee. Davanti, riferimento Lucca. Le condizioni di Rrahmani e Lobotka andranno valutate; fuori De Bruyne e Lukaku.
- Lecce (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Coelho Oliveira, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Morente.
- Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Gilmour; Neres, Anguissa, McTominay, Spinazzola; Lucca.
Gli indisponibili di Lecce-Napoli
- Lecce – Infortunati: Sottil (infortunio muscolare), Jean (rottura del legamento crociato), Marchwinski (rottura del legamento crociato), Pérez (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.
- Napoli – Infortunati: De Bruyne (lesione al bicipite femorale), Lukaku (lesione alla coscia), Lobotka (fastidio all’inguine), Rrahmani (lesione al bicipite femorale), Contini (infortunio alla mano), Meret (infortunio al piede). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Momento altalenante per entrambe: il Lecce alterna pareggi e scivoloni, il Napoli viaggia a strappi ma resta incisivo.
|Lecce
|ko
|x
|ok
|x
|ko
|Napoli
|ok
|ko
|ok
|ko
|ok
Nelle ultime 5 gare hanno raccolto: Lecce 5 punti, Napoli 9 punti. Dettaglio:
- Lecce – Lecce-Cagliari 1-2; Lecce-Bologna 2-2; Parma-Lecce 0-1; Lecce-Sassuolo 0-0; Udinese-Lecce 3-2.
- Napoli – Napoli-Pisa 3-2; Milan-Napoli 2-1; Napoli-Genoa 2-1; Torino-Napoli 1-0; Napoli-Inter 3-1.
L’arbitro di Lecce-Napoli
Lecce–Napoli sarà diretta da Collu. In squadra: assistenti Rossi L. e Cavallina, IV Massimi, al VAR Gariglio con AVAR Paterna. Nella Serie A 2025-26, Giuseppe Collu ha arbitrato 5 gare: 2 rigori assegnati, 24 ammonizioni e nessun rosso (media 4,8 cartellini a partita), con 112 falli fischiati e 15 fuorigioco.
- Arbitro: COLLU
- Assistenti: ROSSI L. – CAVALLINA
- IV: MASSIMI
- VAR: GARIGLIO
- AVAR: PATERNA
Statistiche interessanti
Tradizione recente favorevole al Napoli: gli azzurri hanno espugnato spesso il Via del Mare e in campionato il Lecce fatica a trovare la via del gol contro i partenopei, con una serie aperta di match a secco. Attenzione alle conclusioni dalla distanza del Lecce (già diverse reti “da fuori”) e alle fiammate degli uomini di qualità azzurri: McTominay e Anguissa incidono spesso, Di Lorenzo ha già colpito i salentini e gli esterni come Neres e Spinazzola garantiscono strappi e cross.
- Il Lecce ha raccolto un solo punto nelle ultime cinque sfide di Serie A contro il Napoli e non segna agli azzurri da quattro gare: striscia che potrebbe allungarsi.
- Al Via del Mare il Napoli ha vinto le ultime cinque: i salentini non hanno mai perso sei volte di fila in casa contro la stessa squadra in A.
- Il Lecce è reduce da due pareggi interni consecutivi: con un altro aggancerebbe la serie più lunga dal 2022 (quattro).
- Nell’anno solare 2025 il Lecce è la squadra con più sconfitte casalinghe in A e fra quelle con più gol subiti in casa.
- Il Napoli ha perso le ultime quattro trasferte ufficiali: non arriva a cinque k.o. di fila fuori casa dal 2009.
- Dopo due clean sheet, il Lecce ha incassato tre gol nell’ultimo turno: possibile nuovo match con almeno tre reti al passivo.
- Il Lecce ha già firmato quattro gol da fuori area nelle prime otto: bottino pari a tutto lo scorso campionato.
- Due centrocampisti molto produttivi nel Napoli: McTominay e Anguissa sommano doppia cifra di partecipazioni-gol nel 2025.
- Di Lorenzo ha già punito il Lecce in A e conta due reti contro i salentini: tra gli avversari a lui più “graditi”.
Le statistiche stagionali di Lecce e Napoli
Il Napoli guida la classifica con possesso medio del 60,4%, 15 gol fatti e 8 subiti: precisione al tiro elevata (51,7%). Il Lecce viaggia al 45,1% di possesso con 7 gol all’attivo e 13 al passivo: margini di crescita soprattutto in fase offensiva (accuratezza al tiro 37,9%). Ritmi e qualità tecnica depongono per gli azzurri, ma i salentini sanno colpire da fermo e dalla distanza.
|Lecce
|Napoli
|Partite giocate
|8
|8
|Vittorie
|1
|6
|Pareggi
|3
|0
|Sconfitte
|4
|2
|Gol segnati
|7
|15
|Gol subiti
|13
|8
|Media gol subiti a partita
|1,63
|1,00
|Possesso palla (%)
|45,1
|60,4
|Tiri nello specchio
|22
|45
|Percentuale tiri in porta
|37,9
|51,7
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando si gioca Lecce-Napoli?
-
Martedì 28 ottobre 2025 alle ore 18:30.
- Dove si gioca Lecce-Napoli?
-
Allo Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare, a Lecce.
- Chi è l’arbitro di Lecce-Napoli?
-
L’arbitro è Collu; VAR Gariglio e AVAR Paterna.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.