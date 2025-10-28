Taylor Fritz, dalla fidanzata Morgan Riddle attacco frontale al tennis: "Non mi fanno fare più niente"

La 28enne influencer, compagna del campione americano, è stufa delle rigide imposizioni sul copyright nei tornei ATP: "Non mi è più permesso avere una telecamera nel box".

Sono una delle coppie più ammirate del circuito. Taylor Fritz e Morgan Riddle catturano attenzioni in tutti i tornei, lui in campo coi suoi servizi al fulmicotone e le bordate dal fondo del campo, lei in tribuna col suo sorriso luminoso e il suo look curatissimo. La “Barbie del tennis” l’hanno soprannominata, un nomignolo fin troppo scontato e a cui la bella 28enne, originaria di Minneapolis, sembra strizzare volentieri l’occhio. Prima di legarsi a Fritz lavorava come direttrice della comunicazione presso un’azienda no profit di videogame, oggi è diventata una perfetta “wagfluencer”, fusione tra wag e influencer.

La “Barbie del tennis” compagna di Taylor Fritz

Cosa fa Morgan? Semplicemente, segue il suo compagno ovunque vada, per 35 settimane all’anno da una parte all’altra del mondo. Documenta tutto, posta contenuti dagli alberghi, dal ristorante, dai campi d’allenamento. Ed è seguitissima, soprattutto su TikTok. Una presenza diventata abituale anche per chi i social li utilizza poco e guarda “solo” le partite: imbattersi nella Riddle al box di Fritz è diventata una piacevole consuetudine. Solo che da qualche tempo tutto le riesce meno facile. Lo ha rivelato proprio la “Barbie del tennis” nel corso dell’intervista a due pubblicata su GQ Italia, articolo firmato da

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chi è Morgan Riddle: professione wagfluencer

Nel servizio, molto interessante e corredato da foto decisamente gradevoli, Taylor e Morgan ricordano la loro partecipazione comune a Break Point, la serie-documentario sul tennis di Netflix. Riddle, in quella circostanza, fu reclutata come opinionista. “Non sapevo che volessero usare le WAG fino a quando non si sono presentati nella stanza d’albergo con le telecamere e io mi trovavo lì per caso. Penso che i partner in tour abbiano un grande impatto e facciano parte della squadra, così è bello essere riconosciuti per questo”. E ancora: “Ho iniziato a creare contenuti con la missione di avvicinare i giovani al tennis. Conosco molte persone che sono su TikTok e la generazione più giovane non segue affatto i tennisti”.

La serie Netflix e il problema degli spogliatoi

La serie poi non ha avuto il successo sperato e ha chiuso i battenti dopo due stagioni. Taylor Fritz s’è fatto un’idea del perché: “Il tour ha cercato di dare a Netflix la massima libertà d’azione, ma alla fine non è stato possibile entrare negli spogliatoi. Lì succedono molte cose. È stato più difficile agli Slam che agli altri tornei. Inoltre, i giocatori non vogliono che le telecamere siano sempre puntate su di loro”. Insomma, la privacy prima di tutto. Anche prima del business, in qualche caso. Ma sul fronte dei diritti, del copyright, è la “Barbie del tennis” a traformarsi improvvisamente in guerriera. Un attacco frontale, il suo.

L’attacco di lady Fritz: “Troppi permessi negati”

“Ho ricevuto diverse segnalazioni di violazione del copyright sul mio account quando ho pubblicato dei video su di lui”, l’amara considerazione di Morgan. “Negli ultimi tre anni, i tornei e il tour sono diventati molto severi riguardo ai luoghi in cui è possibile filmare e quelli in cui non è consentito. Non mi è più permesso avere una telecamera nel box, mentre un paio di anni fa non esistevano regole del genere”. Insomma, non le fanno fare più niente. Almeno in tribuna. “Le persone che prendono quelle decisioni ragionano in un certo modo ma io dico: ok, pensate alle fangirl, a chi crea i meme. È questo che costruisce un seguito di culto in uno sport. È frustrante e antiquato”.