Empoli-Sampdoria è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte l'Empoli che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 10 punti e la Sampdoria che invece è al 19° posto in classifica con 6 punti.
L'Empoli ha ottenuto finora 2 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Stiven Shpendi con 4 reti.
La Sampdoria ha ottenuto finora 1 vittoria, 3 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Massimo Coda con 4 reti.
Empoli-Sampdoria si gioca allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli; arbitro di Empoli - Sampdoria è il signor Marco Piccinini di Forlì. Al VAR ci sarà invece Luigi Nasca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Piccinini ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 5 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Empoli-Sampdoria in tv o in streaming
- Partita: Empoli-Sampdoria
- Data: martedì 28 ottobre 2025
- Orario: 20:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Empoli
- Stadio: Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena
- Arbitro: Marco Piccinini
Empoli-Sampdoria è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:30 del giorno 28-10-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Empoli-Sampdoria sarà inserito un'ora prima del match.
