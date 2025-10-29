Partita valevole per la 9a giornata della Serie A 2025/2026

Como-Verona è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Como che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 13 punti e il Verona che invece è al 17° posto in classifica con 5 punti.

Il Como ha ottenuto finora 3 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Nico Paz con 4 reti.

Il Verona ha ottenuto finora 0 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Gift Orban con 2 reti.

Como-Verona si gioca allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como; arbitro di Como - Verona è il signor Matteo Marcenaro. Al VAR ci sarà invece Marco Serra. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Matteo Marcenaro ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 11 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Como-Verona in tv o in streaming

Partita : Como-Verona

: Como-Verona Data : mercoledì 29 ottobre 2025

: mercoledì 29 ottobre 2025 Orario : 18:30

: 18:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Como

: Como Stadio : Giuseppe Sinigaglia

: Giuseppe Sinigaglia Arbitro: Matteo Marcenaro

Como-Verona è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 29-10-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Como-Verona sarà inserito un'ora prima del match.