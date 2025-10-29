Como-Verona è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Como che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 13 punti e il Verona che invece è al 17° posto in classifica con 5 punti.
Il Como ha ottenuto finora 3 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Nico Paz con 4 reti.
Il Verona ha ottenuto finora 0 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Gift Orban con 2 reti.
Como-Verona si gioca allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como; arbitro di Como - Verona è il signor Matteo Marcenaro. Al VAR ci sarà invece Marco Serra. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Matteo Marcenaro ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 11 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Como-Verona in tv o in streaming
- Partita: Como-Verona
- Data: mercoledì 29 ottobre 2025
- Orario: 18:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Como
- Stadio: Giuseppe Sinigaglia
- Arbitro: Matteo Marcenaro
Como-Verona è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 29-10-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Como-Verona live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Como-Verona sarà inserito un'ora prima del match.
