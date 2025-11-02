Virgilio Sport
World Series di baseball, è ancora Dodgers: la gioia dei tifosi a Los Angeles

I tifosi dei Los Angeles Dodgers si sono riuniti in un bar vicino allo stadio per assistere alla vittoria in rimonta della loro squadra agli inning supplementari, che ha sconfitto i Blue Jays per 5-4 a Toronto e si e’ aggiudicata il secondo titolo consecutivo delle World Series. La polizia cittadina era in stato di massima allerta e il bar e’ stato invitato a spegnere la TV prima della fine della partita. Questo pero’ non ha impedito ai tifosi di radunarsi all’esterno per assistere a una delle piu’ grandi finali della Major League Baseball della storia.

