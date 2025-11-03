Napoli, il nervosismo di Conte: la conferenza show e l’ennesimo attacco a Marotta e Var

Il tecnico è un uragano davanti ai giornalisti: inizia prendendosela con i media, poi accusa il presidente dell’Inter di aver provocato i tanti errori arbitrali visti ultimamente in serie A

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Un Antonio Conte più combattivo che mai trasforma la conferenza stampa alla vigilia della gara del Napoli con l’Eintracht in un one-man show: il tecnico se la prende con media e opinionisti per le critiche eccessive agli azzurri, poi attacca Beppe Marotta accusandolo di aver mandato in crisi gli arbitri con le dichiarazioni successive a Napoli-Inter e boccia il modo in cui viene utilizzato il Var.

Napoli, Conte nervoso in conferenza

Indomabile, ma anche nervoso: alla vigilia di Napoli-Eintracht, partita chiave per il cammino degli azzurri in Champions League, Antonio Conte va all’attacco di media e rivali, ribaltando la narrazione attorno alla sua squadra e attaccando i rivali in campionato. Che il tecnico salentino sia in gran forma lo si capisce subito, con una risposta stizzita al cronista che aveva accomunato Lang, Politano e Neres ai centravanti Lukaku, Hojlund e Lucca nella generale definizione di “attaccanti”, per poi sottolineare come dalle punte siano arrivati finora pochi gol. “Qualcuno deve aver pur segnato – la replica piccata di Conte – perché siamo primi in classifica…”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La bacchettata ai media

La prima domanda dà lo spunto a Conte per ribaltare la narrazione che, a suo parere, finora è stata fatta del Napoli. “Prima di queste due partite (con Lecce e Como, ndr) si parlava di poca solidità, ora veniamo da due clean sheet e parliamo di attacco… – State sempre a cercare il bicchiere mezzo vuoto su tutto: noi abbiamo avuto difficoltà assurde dall’inizio della stagione e continuiamo ad averle. Poi vedo la classifica e chi c’è in testa? Il Napoli”.

Secondo Conte, i media hanno “pompato” le aspettative del Napoli dopo il mercato estivo solo per poter poi criticare gli azzurri, senza tenere conto dei tanti infortuni avuti in questa prima parte di stagione. “Abbiamo sopperito a tutto, poi vedi il Napoli in testa e ti dici ‘ma come hanno fatto?’ Ve le fate queste domande? Servono più gol? Serve vincere! E allora Anguissa quanti gol ha fatto in più? Anguissa ha tre gol in più rispetto all’anno scorso… Cerchiamo di essere seri!”.

Il messaggio ai tifosi

In conferenza Conte mette in guardia i tifosi del Napoli rispetto a questo atteggiamento dei media, invitandoli a non seguire “voci messe in giro ad arte per creare aspettative assurde verso la squadra e poi ammazzarla”. “Restiamo compatti – suggerisce Conte – i tifosi devono ascoltare i calciatori e l’allenatore: sono gli unici che vogliono bene la squadra, da fuori è tutto un interesse”. Perché, sottolinea poi il tecnico azzurro, “il Napoli lì dà fastidio, il Napoli che lotta per le prime posizioni dà fastidio, io lo capisco. Nonostante le difficoltà siamo lì, questo fa paura”.

Conte e l’attacco a Marotta

L’attacco più duro, però, Conte lo riserva a quello che sembra essere il suo arci-nemico di questo avvio di stagione: Beppe Marotta. L’assist per prendersela con il presidente dell’Inter arriva da una domanda sul livello degli arbitri italiani rispetto a quelli europei. “Non parliamo di arbitri, li mandiamo in confusione – la risposta di Conte – Avete visto? Appena qualcuno ha parlato è successo di tutto e di più… Stiamo sereni”.

Evidente l’allusione alle parole di Marotta dopo Napoli-Inter, già stigmatizzate da Conte nell’immediato post-gara. “Dispiace perché a volte si vede che il sistema non si basa su fondamenta solide: al primo soffio di vento…, appena qualcuno si è alzato per parlare e ‘per migliorare il calcio italiano’, vedete che cavolo è successo…”, aggiunge poi Conte citando esplicitamente le parole che Marotta aveva pronunciato nella sua premessa alla lamentela per il rigore fischiato contro l’Inter al Maradona, nella gara poi persa 3-1 dai nerazzurri.

La critica all’uso del Var

Lo stesso Conte, però, alla fine non si trattiene dal criticare l’utilizzo che viene fatto del Var da parte degli arbitri. “Non capisco quando c’è un monitor lì perché l’arbitro non venga richiamato – il commento del tecnico del Napoli – se viene richiamato dal Var non deve significare che c’è assolutamente un errore e deve sentirsi obbligato a cambiare. L’arbitro può anche aver visto giusto! Se lo chiami certo lui pensa ‘ci sarà un errore’, mentre in alcune situazioni abbiamo visto che avevano invece deciso bene”. Infine l’ultima stoccata a Marotta: “Facciamo attenzione, siamo collaborativi, ma nel modo giusto non come in passato…”.