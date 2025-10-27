Juventus, accuse durissime a Elkann e Comolli. La sentenza dei tifosi: “Siete la nostra rovina”

I tifosi non hanno dubbi: la colpa di questo disastroso inizio di stagione è tutta della società. E allo Stadium spunta uno striscione a favore di Tudor

Alta tensione nella Torino bianconera. L’esonero di Tudor, maturato dopo la terza sconfitta consecutiva, ha sollevato un autentico polverone. Già, i tifosi della Juventus sono sul piede di guerra: nel mirino c’è soprattutto la società, con il dg Comolli ritenuto – insieme a Jonh Elkann – il principale responsabile del disastro.

Juventus, tifosi infuriati: Comolli bersagliato sul web

Da Giuntoli a Comolli sembra non sia cambiato nulla in casa Juve. La parola rivoluzione è una sorta di tabù ai piedi della Mole: ogni volta che la si nomina, si rischia un fragoroso flop.

E, ora, anche il manager francese, che s’appresta a essere nominato amministratore delegato alla prossima assemblea degli azionisti in programma il 7 novembre, finisce sott’accusa. I tifosi si sono letteralmente scatenati sul web. Perché cambiano uomini e progetti, ma non i risultati. Se Thiago Motta era stato esonerato a marzo, Tudor è riuscito giusto a scorgere all’orizzonte le streghe di Halloween: un disastro.

Bufera sul dirigente francese: che cosa sta succedendo

Il tempo dirà se sarà Spalletti – non è un mistero che sia il preferito della dirigenza – a subentrare al croato, intanto sui social è in corsa ‘la tempesta perfetta’. Allerta rossa nel capoluogo piemontese. Il pensiero espresso su X da Davide è piuttosto eloquente: “Cosa siamo diventati? Una società che vive di mediocrità. Una società debole, allo sbando. Comolli mi sembra un ubriaco che si aggrappa al lampione per non cadere”.

Per Paul “Tudor non è l’unico colpevole. Comolli ha speso, ma ha anche reso lo spogliatoio una polveriera di prime donne”. Graziano spera nell’arrivo di Spalletti: “Sarebbe un gran sospiro di sollievo, perché io non ho nessuna fiducia in Comolli (per ora ha sbagliato quasi tutto) e temo il peggio, ovvero che questo si presenti alla Continassa con il nuovo Roy Hodgson”.

Accuse durissime anche a Elkann

Non è la prima volta che John Elkann viene preso di mira dalle bordate del popolo bianconero, che ancora rimpiange il cugino Andrea Agnelli. “Dove passa Elkann non arrivano risultati” sentenzia Jack. “Elkann ha giocato con la Juventus la sua scommessa del ‘che ci vuole? Bastano i soldi e sono capaci tutti’. Come con la Ferrari. Ma non è così, la Ferrari è scienza, la Juve no, ma in entrambe le situazioni, ha fallito” commenta Michel.

“Il problema è la società. Tudor è chi paga per l’incompetenza che regna nella Juve a partire da Elkann” rincara Pier. Anche Red ci va giù duro: “La rovina della Juventus ha solo un nome: John Elkann (e ci metto pure la Ferrari). Da quando non c’è Andrea Agnelli, ha raso al suolo tutto ciò che era riconducibile a lui. Vattene”.

Uno striscione per Tudor

Sarà per il suo storico, per essere stato bandiera in campo, fatto sta che sono pochi i tifosi della Juventus che contestano Tudor. E, infatti, all’Allianz Stadium è spuntato uno striscione a sostegno dell’allenatore ex Verona e Olympique Marsiglia.

“27-10-2025, il pesce puzza dalla testa. Tudor uno di noi” si legge lo striscione realizzato dai “Figli della Mole Brigata”. Il pensiero è condiviso anche sui social: per la maggior parte dei sostenitori, il croato è vittima degli errori commessi dalla società.