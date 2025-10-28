Empoli-Sampdoria 28 ottobre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 10a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Empoli-Sampdoria: orario, arbitro, forma recente e dati stagionali.

Empoli–Sampdoria per la 10a giornata della Serie B 2025-26. Si gioca allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli il 28 ottobre 2025 alle ore 20:30. In classifica i toscani sono quattordicesimi con 10 punti (9 gare: 2 vittorie, 4 pareggie 3 sconfitte, 12 gol fatti, 16 subiti), mentre i blucerchiati sono diciannovesimi con 6 punti (9 gare: 1 vittoria, 3 pareggi e 5 sconfitte, gol 9-14). Sfida dal peso specifico importante per la corsa salvezza.

Le ultime partite giocate

Empoli e Sampdoria arrivano al match con un ruolino recente simile: entrambe hanno raccolto 6 punti nelle ultime cinque di campionato. I toscani alternano pareggi e fiammate, i liguri cercano continuità dopo alcuni segni X e una buona vittoria interna.

Empoli x x ok x ko Sampdoria x x ok ko x

Nelle ultime 5 partite di campionato Empoli e Sampdoria hanno totalizzato entrambe 6 punti. Questo il dettaglio dei risultati:

Empoli

Empoli-Carrarese 2-2; Empoli-Monza 1-1; Südtirol-Empoli 1-2; Empoli-Venezia 1-1; Modena-Empoli 2-1

Sampdoria

Bari-Sampdoria 1-1; Sampdoria-Catanzaro 0-0; Sampdoria-Pescara 4-1; Virtus Entella-Sampdoria 3-1; Sampdoria-Frosinone 1-1

L’arbitro di Empoli-Sampdoria

Dirige Marco Piccinini. Assistenti Bahri e Biffi; IV ufficiale Iacobellis. Al VAR Nasca, AVAR Paganessi. In questa Serie B 2025/26 Piccinini ha arbitrato 1 gara, estraendo 5 gialli e 0 rossi, senza rigori concessi; ha fischiato 32 falli e segnalato 3 fuorigioco. Fischietto esperto, nativo di Forlì, tende a mantenere un metro costante e a controllare il ritmo con una media di 5 ammonizioni a partita.

Arbitro: PICCININI

Assistenti: Bahri – Biffi

IV: Iacobellis

VAR: Nasca

AVAR: Paganessi

Statistiche interessanti

Sfida dal sapore storico tra Empoli e Sampdoria. I blucerchiati hanno sofferto lontano da casa nelle ultime stagioni, mentre i toscani hanno costruito una lunga striscia positiva nel torneo, pur con molti pareggi allo stadio Castellani. Occhio ai dettagli: i liguri inseguono la prima affermazione esterna, i padroni di casa vogliono mettersi alle spalle lo scivolone dell’ultimo turno. In avanti, Steven Shpendi e Bohdan Popov stanno trovando continuità tra le mura amiche, mentre per gli ospiti la fantasia di Liam Henderson (ex della gara) e i gol di Massimo Coda possono fare la differenza. Il quadro dei precedenti in B vede una recente inversione a favore dei doriani, ma la tendenza generale dice Empoli.

Head-to-head : dopo sei incroci di Serie B senza sconfitte, l’ Empoli ha perso le ultime due sfide con la Sampdoria ; i liguri cercano il tris.

: dopo sei incroci di Serie B senza sconfitte, l’ ha perso le ultime due sfide con la ; i liguri cercano il tris. Momento Empoli : il ko con il Modena (1-2) ha interrotto la corsa; due sconfitte di fila in B non si vedono per gli azzurri dal luglio 2020.

: il ko con il Modena (1-2) ha interrotto la corsa; due sconfitte di fila in B non si vedono per gli azzurri dal luglio 2020. Trasferte Samp : i blucerchiati non vincono da 18 gare esterne di regular season in B e in questo campionato hanno già 1 pareggio e 3 sconfitte fuori casa.

: i blucerchiati non vincono da 18 gare esterne di regular season in B e in questo campionato hanno già 1 pareggio e 3 sconfitte fuori casa. Record negativo : nel 2025 la Sampdoria è la squadra con più trasferte senza vittorie in Serie B (13): tabù pesante da sfatare.

: nel 2025 la è la squadra con più trasferte senza vittorie in Serie B (13): tabù pesante da sfatare. Bomber di casa : l’ Empoli è l’unica con due giocatori a quota tre reti interne, Steven Shpendi e Bohdan Popov ; Shpendi sogna il bis in due gare casalinghe consecutive.

: l’ è l’unica con due giocatori a quota tre reti interne, e ; Shpendi sogna il bis in due gare casalinghe consecutive. Ex di turno: Liam Henderson ha collezionato 116 presenze con l’Empoli tra A e B; da avversario non ha ancora vinto in cadetteria contro i toscani.

Le statistiche stagionali di Empoli e Sampdoria

Numeri a confronto: possesso simile (circa 49% per entrambe), ma Empoli più preciso al tiro con oltre il 50% di conclusioni nello specchio e 12 gol segnati, a fronte di 16 subiti. La Sampdoria produce di più per volume (95 tiri) ma converte meno (circa 39% nello specchio) e ha incassato 14 reti. Sul piano disciplinare azzurri più sanzionati (20 gialli vs 16). Dettagli che possono indirizzare la gara: cinismo sotto porta contro quantità di occasioni create.

Empoli Sampdoria Partite giocate 9 9 Numero di partite vinte 2 1 Numero di partite perse 3 5 Numero di partite pareggiate 4 3 Gol totali segnati 12 9 Gol totali subiti 16 14 Media gol subiti per partita 1,8 1,6 Percentuale possesso palla 48,7 48,9 Tiri nello specchio della porta 37 37 Percentuale di tiri in porta 50,7 39,0 Numero totale di cartellini gialli 20 16 Numero totale di cartellini rossi 2 1

FAQ Quando e a che ora si gioca Empoli-Sampdoria? Empoli-Sampdoria si gioca martedì 28 ottobre 2025 alle ore 20:30. Dove si gioca Empoli-Sampdoria? Allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli. Chi è l’arbitro di Empoli-Sampdoria? L’arbitro è Marco Piccinini di Forlì, assistenti Bahri e Biffi, IV Iacobellis, VAR Nasca, AVAR Paganessi.