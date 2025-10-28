Empoli-Sampdoria 28 ottobre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Empoli–Sampdoria per la 10a giornata della Serie B 2025-26. Si gioca allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli il 28 ottobre 2025 alle ore 20:30. In classifica i toscani sono quattordicesimi con 10 punti (9 gare: 2 vittorie, 4 pareggie 3 sconfitte, 12 gol fatti, 16 subiti), mentre i blucerchiati sono diciannovesimi con 6 punti (9 gare: 1 vittoria, 3 pareggi e 5 sconfitte, gol 9-14). Sfida dal peso specifico importante per la corsa salvezza.
Le ultime partite giocate
Empoli e Sampdoria arrivano al match con un ruolino recente simile: entrambe hanno raccolto 6 punti nelle ultime cinque di campionato. I toscani alternano pareggi e fiammate, i liguri cercano continuità dopo alcuni segni X e una buona vittoria interna.
Nelle ultime 5 partite di campionato Empoli e Sampdoria hanno totalizzato entrambe 6 punti. Questo il dettaglio dei risultati:
- Empoli
Empoli-Carrarese 2-2; Empoli-Monza 1-1; Südtirol-Empoli 1-2; Empoli-Venezia 1-1; Modena-Empoli 2-1
- Sampdoria
Bari-Sampdoria 1-1; Sampdoria-Catanzaro 0-0; Sampdoria-Pescara 4-1; Virtus Entella-Sampdoria 3-1; Sampdoria-Frosinone 1-1
L’arbitro di Empoli-Sampdoria
Dirige Marco Piccinini. Assistenti Bahri e Biffi; IV ufficiale Iacobellis. Al VAR Nasca, AVAR Paganessi. In questa Serie B 2025/26 Piccinini ha arbitrato 1 gara, estraendo 5 gialli e 0 rossi, senza rigori concessi; ha fischiato 32 falli e segnalato 3 fuorigioco. Fischietto esperto, nativo di Forlì, tende a mantenere un metro costante e a controllare il ritmo con una media di 5 ammonizioni a partita.
- Arbitro: PICCININI
- Assistenti: Bahri – Biffi
- IV: Iacobellis
- VAR: Nasca
- AVAR: Paganessi
Statistiche interessanti
Sfida dal sapore storico tra Empoli e Sampdoria. I blucerchiati hanno sofferto lontano da casa nelle ultime stagioni, mentre i toscani hanno costruito una lunga striscia positiva nel torneo, pur con molti pareggi allo stadio Castellani. Occhio ai dettagli: i liguri inseguono la prima affermazione esterna, i padroni di casa vogliono mettersi alle spalle lo scivolone dell’ultimo turno. In avanti, Steven Shpendi e Bohdan Popov stanno trovando continuità tra le mura amiche, mentre per gli ospiti la fantasia di Liam Henderson (ex della gara) e i gol di Massimo Coda possono fare la differenza. Il quadro dei precedenti in B vede una recente inversione a favore dei doriani, ma la tendenza generale dice Empoli.
- Head-to-head: dopo sei incroci di Serie B senza sconfitte, l’Empoli ha perso le ultime due sfide con la Sampdoria; i liguri cercano il tris.
- Momento Empoli: il ko con il Modena (1-2) ha interrotto la corsa; due sconfitte di fila in B non si vedono per gli azzurri dal luglio 2020.
- Trasferte Samp: i blucerchiati non vincono da 18 gare esterne di regular season in B e in questo campionato hanno già 1 pareggio e 3 sconfitte fuori casa.
- Record negativo: nel 2025 la Sampdoria è la squadra con più trasferte senza vittorie in Serie B (13): tabù pesante da sfatare.
- Bomber di casa: l’Empoli è l’unica con due giocatori a quota tre reti interne, Steven Shpendi e Bohdan Popov; Shpendi sogna il bis in due gare casalinghe consecutive.
- Ex di turno: Liam Henderson ha collezionato 116 presenze con l’Empoli tra A e B; da avversario non ha ancora vinto in cadetteria contro i toscani.
Le statistiche stagionali di Empoli e Sampdoria
Numeri a confronto: possesso simile (circa 49% per entrambe), ma Empoli più preciso al tiro con oltre il 50% di conclusioni nello specchio e 12 gol segnati, a fronte di 16 subiti. La Sampdoria produce di più per volume (95 tiri) ma converte meno (circa 39% nello specchio) e ha incassato 14 reti. Sul piano disciplinare azzurri più sanzionati (20 gialli vs 16). Dettagli che possono indirizzare la gara: cinismo sotto porta contro quantità di occasioni create.
|Empoli
|Sampdoria
|Partite giocate
|9
|9
|Numero di partite vinte
|2
|1
|Numero di partite perse
|3
|5
|Numero di partite pareggiate
|4
|3
|Gol totali segnati
|12
|9
|Gol totali subiti
|16
|14
|Media gol subiti per partita
|1,8
|1,6
|Percentuale possesso palla
|48,7
|48,9
|Tiri nello specchio della porta
|37
|37
|Percentuale di tiri in porta
|50,7
|39,0
|Numero totale di cartellini gialli
|20
|16
|Numero totale di cartellini rossi
|2
|1
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Empoli-Sampdoria?
Empoli-Sampdoria si gioca martedì 28 ottobre 2025 alle ore 20:30.
- Dove si gioca Empoli-Sampdoria?
Allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli.
- Chi è l’arbitro di Empoli-Sampdoria?
L’arbitro è Marco Piccinini di Forlì, assistenti Bahri e Biffi, IV Iacobellis, VAR Nasca, AVAR Paganessi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.