Sampdoria-Frosinone 25 ottobre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 9a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Sampdoria-Frosinone

Sampdoria–Frosinone accende la 9a giornata di Serie B 2025-26 al Luigi Ferraris di Genova, sabato 25 ottobre 2025 alle 15:00. I blucerchiati arrivano da ultimi dati: 8 partite, 1 vittoria, 2 pareggi, 5 sconfitte, 8 gol fatti e 13 subiti, per un 18° posto a 5 punti. I ciociari volano in alto: 8 gare, 4 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte, 13 gol segnati e 8 incassati, per il 3° posto a quota 14.

Le ultime partite giocate

Sampdoria e Frosinone arrivano da momenti differenti: blucerchiati a corrente alternata, giallazzurri partiti forte e poi rallentati da due ko.

Sampdoria ko x x ok ko Frosinone x ok ok ko ko

Nelle ultime 5 gare la Sampdoria ha raccolto 5 punti; il Frosinone ne ha messi insieme 7. Dettaglio risultati:

Sampdoria

Monza-Sampdoria 1-0; Bari-Sampdoria 1-1; Sampdoria-Catanzaro 0-0; Sampdoria-Pescara 4-1; Virtus Entella-Sampdoria 3-1.

Frosinone

Frosinone-Südtirol 2-2; Mantova-Frosinone 1-5; Frosinone-Cesena 3-1; Venezia-Frosinone 3-0; Frosinone-Monza 0-1.

L’arbitro di Sampdoria-Frosinone

Sampdoria–Frosinone sarà diretta da Niccolò Turrini. Assistenti Fontani e Galimberti, quarto ufficiale Calzavara, al VAR Camplone con AVAR Rutella. In stagione (Serie B 2025/26) Turrini ha arbitrato 3 gare: 2 rigori concessi, 9 ammonizioni, nessuna espulsione, 75 falli e 5 fuorigioco; media 3 cartellini a partita e circa 8,3 falli per cartellino.

Arbitro: TURRINI

Assistenti: Fontani – Galimberti

IV: Calzavara

VAR: Camplone

AVAR: Rutella

Informazioni interessanti sul match

Il peso della classifica rende Sampdoria–Frosinone un crocevia: i blucerchiati cercano ossigeno dopo una partenza complicata (5 punti e già 5 ko in 8 turni), mentre i ciociari vogliono rialzarsi dopo il doppio stop che ha frenato una marcia da alta quota.

Occhi su Massimo Coda, storicamente ispirato contro i giallazzurri, e su Farès Ghedjemis, che a Genova ha firmato la sua prima gioia esterna in B: incroci che profumano di destino. La storia recente tra le due squadre è avara di sorrisi per la Doria, ma l’equilibrio resta sottile: dettagli, piazzati e gestione dei momenti faranno la differenza.

Lo scorso campionato la Sampdoria non ha vinto contro il Frosinone (un pari e una sconfitta): il trend recente pende verso i ciociari.

non ha vinto contro il (un pari e una sconfitta): il trend recente pende verso i ciociari. Con 5 punti dopo 8 gare, la Sampdoria eguaglia la sua peggior partenza in B: anche allora furono già 5 le sconfitte.

eguaglia la sua peggior partenza in B: anche allora furono già 5 le sconfitte. Il Frosinone , partito con 4 successi in 6 giornate, arriva da due ko di fila: il terzo consecutivo sarebbe evento raro dal 2011.

, partito con 4 successi in 6 giornate, arriva da due ko di fila: il terzo consecutivo sarebbe evento raro dal 2011. In casa la Sampdoria alterna una partita con gol a una a secco: l’ultimo 4-1 al Pescara è il lato luminoso del trend.

alterna una partita con gol a una a secco: l’ultimo 4-1 al è il lato luminoso del trend. Palle inattive: la Sampdoria ha segnato solo su rigore e ha incassato 7 reti da piazzato, tra le più alte del torneo.

ha segnato solo su rigore e ha incassato 7 reti da piazzato, tra le più alte del torneo. Massimo Coda è spesso decisivo contro il Frosinone : 7 gol ai giallazzurri in B, striscia aperta di due gare a segno.

è spesso decisivo contro il : 7 gol ai giallazzurri in B, striscia aperta di due gare a segno. Farès Ghedjemis ha debuttato in B contro la Sampdoria e ha segnato il suo primo gol esterno proprio al Ferraris.

Le statistiche stagionali di Sampdoria e Frosinone

Il termometro dei numeri racconta un duello chiaro: Frosinone più produttivo in zona gol (13 fatti, 3 clean sheet, precisione al tiro 42,1%), Sampdoria più in affanno dietro (13 subiti) ma con possesso simile (48,5% vs 46,3%). La pressione alta è equilibrata (PPDA 10,2 a 11,0), ma i ciociari svettano nei tackle vinti (65,3% contro 54,8%). Disciplina: blucerchiati 16 gialli e 1 rosso, giallazzurri 20 gialli e 2 rossi. Dettagli che possono pesare sulla gestione dei 90 minuti.

Sampdoria Frosinone Partite giocate 8 8 Vittorie 1 4 Pareggi 2 2 Sconfitte 5 2 Gol segnati 8 13 Gol subiti 13 8 Clean sheet 1 3 Possesso palla (%) 48,5 46,3 Precisione tiro (%) 40,0 42,1 Tiri totali 85 95 Tiri in porta 34 40 Passing accuracy (%) 75,9 78,1 PPDA (pressing) 10,2 11,0 Tackle vinti (%) 54,8 65,3 Ammonizioni 16 20 Espulsioni 1 2 Capocannoniere Massimo Coda 3 Farès Ghedjemis 3 Top assistman Simone Pafundi 2 Giacomo Calò 2 Giocatore più falloso Liam Henderson 22 falli commessi Ilario Monterisi 18 falli commessi Più presente Alessandro Pio Riccio 8 presenze Giacomo Calò 8 presenze Più minuti Alessandro Pio Riccio 714′ Lorenzo Palmisani 720′

FAQ Quando e a che ora si gioca Sampdoria-Frosinone? Sabato 25 ottobre 2025 alle ore 15:00. Dove si gioca Sampdoria-Frosinone? Allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Chi è l’arbitro di Sampdoria-Frosinone? Niccolò Turrini. Assistenti: Fontani e Galimberti; IV uomo: Calzavara; VAR: Camplone; AVAR: Rutella.