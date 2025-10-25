Sampdoria-Frosinone 25 ottobre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Sampdoria–Frosinone accende la 9a giornata di Serie B 2025-26 al Luigi Ferraris di Genova, sabato 25 ottobre 2025 alle 15:00. I blucerchiati arrivano da ultimi dati: 8 partite, 1 vittoria, 2 pareggi, 5 sconfitte, 8 gol fatti e 13 subiti, per un 18° posto a 5 punti. I ciociari volano in alto: 8 gare, 4 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte, 13 gol segnati e 8 incassati, per il 3° posto a quota 14.
Le ultime partite giocate
Sampdoria e Frosinone arrivano da momenti differenti: blucerchiati a corrente alternata, giallazzurri partiti forte e poi rallentati da due ko.
|Sampdoria
|ko
|x
|x
|ok
|ko
|Frosinone
|x
|ok
|ok
|ko
|ko
Nelle ultime 5 gare la Sampdoria ha raccolto 5 punti; il Frosinone ne ha messi insieme 7. Dettaglio risultati:
- Sampdoria
Monza-Sampdoria 1-0; Bari-Sampdoria 1-1; Sampdoria-Catanzaro 0-0; Sampdoria-Pescara 4-1; Virtus Entella-Sampdoria 3-1.
- Frosinone
Frosinone-Südtirol 2-2; Mantova-Frosinone 1-5; Frosinone-Cesena 3-1; Venezia-Frosinone 3-0; Frosinone-Monza 0-1.
L’arbitro di Sampdoria-Frosinone
Sampdoria–Frosinone sarà diretta da Niccolò Turrini. Assistenti Fontani e Galimberti, quarto ufficiale Calzavara, al VAR Camplone con AVAR Rutella. In stagione (Serie B 2025/26) Turrini ha arbitrato 3 gare: 2 rigori concessi, 9 ammonizioni, nessuna espulsione, 75 falli e 5 fuorigioco; media 3 cartellini a partita e circa 8,3 falli per cartellino.
- Arbitro: TURRINI
- Assistenti: Fontani – Galimberti
- IV: Calzavara
- VAR: Camplone
- AVAR: Rutella
Informazioni interessanti sul match
Il peso della classifica rende Sampdoria–Frosinone un crocevia: i blucerchiati cercano ossigeno dopo una partenza complicata (5 punti e già 5 ko in 8 turni), mentre i ciociari vogliono rialzarsi dopo il doppio stop che ha frenato una marcia da alta quota.
Occhi su Massimo Coda, storicamente ispirato contro i giallazzurri, e su Farès Ghedjemis, che a Genova ha firmato la sua prima gioia esterna in B: incroci che profumano di destino. La storia recente tra le due squadre è avara di sorrisi per la Doria, ma l’equilibrio resta sottile: dettagli, piazzati e gestione dei momenti faranno la differenza.
- Lo scorso campionato la Sampdoria non ha vinto contro il Frosinone (un pari e una sconfitta): il trend recente pende verso i ciociari.
- Con 5 punti dopo 8 gare, la Sampdoria eguaglia la sua peggior partenza in B: anche allora furono già 5 le sconfitte.
- Il Frosinone, partito con 4 successi in 6 giornate, arriva da due ko di fila: il terzo consecutivo sarebbe evento raro dal 2011.
- In casa la Sampdoria alterna una partita con gol a una a secco: l’ultimo 4-1 al Pescara è il lato luminoso del trend.
- Palle inattive: la Sampdoria ha segnato solo su rigore e ha incassato 7 reti da piazzato, tra le più alte del torneo.
- Massimo Coda è spesso decisivo contro il Frosinone: 7 gol ai giallazzurri in B, striscia aperta di due gare a segno.
- Farès Ghedjemis ha debuttato in B contro la Sampdoria e ha segnato il suo primo gol esterno proprio al Ferraris.
Le statistiche stagionali di Sampdoria e Frosinone
Il termometro dei numeri racconta un duello chiaro: Frosinone più produttivo in zona gol (13 fatti, 3 clean sheet, precisione al tiro 42,1%), Sampdoria più in affanno dietro (13 subiti) ma con possesso simile (48,5% vs 46,3%). La pressione alta è equilibrata (PPDA 10,2 a 11,0), ma i ciociari svettano nei tackle vinti (65,3% contro 54,8%). Disciplina: blucerchiati 16 gialli e 1 rosso, giallazzurri 20 gialli e 2 rossi. Dettagli che possono pesare sulla gestione dei 90 minuti.
|Sampdoria
|Frosinone
|Partite giocate
|8
|8
|Vittorie
|1
|4
|Pareggi
|2
|2
|Sconfitte
|5
|2
|Gol segnati
|8
|13
|Gol subiti
|13
|8
|Clean sheet
|1
|3
|Possesso palla (%)
|48,5
|46,3
|Precisione tiro (%)
|40,0
|42,1
|Tiri totali
|85
|95
|Tiri in porta
|34
|40
|Passing accuracy (%)
|75,9
|78,1
|PPDA (pressing)
|10,2
|11,0
|Tackle vinti (%)
|54,8
|65,3
|Ammonizioni
|16
|20
|Espulsioni
|1
|2
|Capocannoniere
|Massimo Coda 3
|Farès Ghedjemis 3
|Top assistman
|Simone Pafundi 2
|Giacomo Calò 2
|Giocatore più falloso
|Liam Henderson 22 falli commessi
|Ilario Monterisi 18 falli commessi
|Più presente
|Alessandro Pio Riccio 8 presenze
|Giacomo Calò 8 presenze
|Più minuti
|Alessandro Pio Riccio 714′
|Lorenzo Palmisani 720′
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Sampdoria-Frosinone?
-
Sabato 25 ottobre 2025 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Sampdoria-Frosinone?
-
Allo stadio Luigi Ferraris di Genova.
- Chi è l’arbitro di Sampdoria-Frosinone?
-
Niccolò Turrini. Assistenti: Fontani e Galimberti; IV uomo: Calzavara; VAR: Camplone; AVAR: Rutella.
